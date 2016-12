Osoby pragnące ocieplić dom lub poprawić jego właściwości termoizolacyjne lub akustyczne wybierać mogą pomiędzy kilkoma alternatywnymi metodami, które prowadzić mogą do osiągnięcia zadowalającego je efektu końcowego. Poza tradycyjnymi sposobami ocieplania, stosowanymi w branży budowlanej od wielu lat, na rynku usług budowlanych co jakiś czas pojawiają się alternatywne metody wykonywania izolacji termicznych i akustycznych, bazujące na nieznanych do tej pory materiałach lub innowacyjnych metodach zastosowania znanych wcześniej surowców i substancji wykorzystywanych w budownictwie.

Ostatnimi czasy coraz większą popularnością cieszą się ocieplenia domu pianką izolacyjną PUR. Decydując się na ocieplenie domu w Katowicach oraz innych miastach aglomeracji śląskiej, a także w każdym innym miejscu kraju, warto zastanowić się nad wyborem odpowiedniej metody izolacji – po to, aby zoptymalizować koszty wykonanych prac budowlanych, uzyskując jednocześnie jak najlepszy jakościowo efekt końcowy.

Zdaniem wielu ekspertów z branży budowlanej ocieplanie pianką poliuretanową PUR stanowi najlepszą obecnie metodę wykorzystywaną przy ociepleniach poddaszy, strychów, a także ścian i innych elementów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Do największych zalet tej metody zalicza się przede wszystkim już sam sposób nanoszenia pianki na uszczelniane powierzchnie. Wykorzystanie w tym celu specjalnych pistoletów ciśnieniowych pozwala na sprawne nanoszenie surowca na znaczne powierzchnie, co niewątpliwie przyspiesza pracę ekipy budowlanej. Rozpylana tą metodą pianka poliuretanowa momentalnie zwiększa swoją objętość, wypełniając wszystkie szczeliny oraz zapobiegając tworzeniu się tzw. mostków termicznych, wpływających negatywnie na jakość wykonanej izolacji. Na tym nie kończą się jednak zalety izolacji termicznej wykonanej przy pomocy pianki PUR. Materiał ten pozwala na osiągnięcie lepszych parametrów izolacyjnych, aniżeli stosowane niegdyś powszechnie styropian i wełna ociepleniowa. Wykonanie izolacji przy użyciu pianki poliuretanowej nie jest też usługą drogą, pozwalając stosunkowo tanim kosztem uzyskać pożądany przez nas efekt.

Co szczególnie istotne pianka ociepleniowa PUR jest materiałem w stu procentach przyjaznym dla środowiska. Nie wchodzi ona w reakcje fizyczne i chemiczne z jakimikolwiek substancjami i pierwiastkami występującymi naturalnie w przyrodzie, pozostając całkowicie obojętna na działanie czynników zewnętrznych. Takie jej właściwości sprawiają, że nie musimy się martwić tym, co stanie się z zastosowanym materiałem za kilka lub kilkanaście lat. W szczególności, gdy weźmie się pod uwagę, że pianka ociepleniowa nie reaguje też na kontakt z wilgocią, pozwalając na jej odprowadzanie i prawidłową cyrkulację powietrza. Decydując się na wykonanie ocieplenia domu w Katowicach warto rozważyć skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w ociepleniach pianką poliuretanową. Mnogość zalet tej metody czyni ją bowiem najlepszą alternatywą dla dotychczas stosowanych, tradycyjnych form ocieplania budynków.

