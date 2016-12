Założenie firmy wymaga dostępu do środków. Jeżeli takich nie posiadasz, ale masz pomysł na własną działalność gospodarczą, to czas skorzystać z pomocy Unii Europejskiej i pozyskać środki na otwarcie firmy.

Jak podaje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, na koniec listopada 2016 r. bezrobocie wyniosło zaledwie 8,2%. To jeden z najniższych wyników w ostatnich latach. Zasadniczo zatem osoby poszukujące zatrudnienia nie powinny mieć problemu, aby znaleźć pracę. Problem jednak w tym, że o bardzo dobrą posadę naprawdę trudno – większość absolwentów szkół wyższych nie może liczyć na wysokie wynagrodzenie.

Zakończyłeś swoją edukację i jesteś osobą bezrobotną? Jeżeli masz pomysł na działalność gospodarczą, to nie powinieneś się wahać – teraz jest najlepszy czas na otwarcie firmy. Unia Europejska cyklicznie tworzy programy, a pieniądze przeznaczone na ich realizacje są dzielone zarówno wśród działające już firmy, jak i osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej.

Jak zawnioskować o środki?

Jako osoba zainteresowana pozyskaniem dotacji, musisz wiedzieć, że nie obejdzie się bez przygotowania dobrego biznesplanu. To właśnie m.in. od niego zależy, czy dostaniesz pieniądze, które pozwolą ci zrealizować twoje marzenia o niezależności. Ponieważ przygotowanie dobrego, wyczerpującego biznesplanu nie jest łatwe, dobrze, abyś wspomógł się wiedzą specjalistów. Skorzystanie z ich pomocy pozwoli ci stworzyć taki biznesplan, po lekturze którego osoby rozporządzające środkami unijnymi będą przekonane, że wiesz, do czego dążysz.

Przygotowałeś już biznesplan?

Może zatem czas go sprawdzić? Choć nie jest to jedyny załącznik, który będziesz musiał złożyć wraz z wnioskiem o dotację, to z pewnością jeden z najważniejszych. Aby dowiedzieć się, czy powinieneś coś poprawić i aby podnieść swoje szanse na przyznanie środków, powinieneś skorzystać z usługi audytu. Taką oferują m.in. firmy działające w branży finansowe, a specjalizujące się właśnie w zagadnieniu dotacji europejskich.

Gdy będziesz już prowadził firmę

Potrzeby przedsiębiorców są ogromne, jeżeli mowa o rozwoju firmy. Gdy już uda ci się zaistnieć na rynku i będziesz zatrudniał pracowników, powinieneś ponownie zainteresować się dotacjami ze środków unijnych. Dofinansowanie unijne dla firm to szerokie zagadnienie, a środki możesz otrzymać m.in. na wprowadzenie swoich produktów lub usług na rynek zagraniczny.

Jeżeli zdecydowałbyś się wnioskować właśnie o taką dotację, to powinieneś wiedzieć, że:

miałbyś możliwość wzięcia udziału m.in. w zagranicznych targach – w ten sposób mógłbyś promować swoją firmę i dać się poznać potencjalnym kontrahentom,

mógłbyś otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 850 000 zł (dotacja do 85%) – taka kwota została przeznaczona właśnie na ten cel,

mógłbyś starać się również o dofinansowanie na działalność eksportową.

Jak widzisz, korzyści są duże – w ten sposób mógłbyś zaistnieć na zagranicznym rynku i to ograniczając korzystanie z własnych środków.

Niezależnie od województwa

Jako początkujący przedsiębiorca musisz wiedzieć, że dotacje europejskie są dostępne dla firm działających w różnych częściach kraju. W każdym województwie są realizowane inne programy. Z tego względu dobrze, abyś nieustannie monitorował listę dotacji – w ten sposób nie przegapisz tych, które cię najbardziej interesują i które pozwolą ci stać się jeszcze bardziej konkurencyjnym niż dotychczas.

