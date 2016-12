W dzisiejszych czasach budownictwo wygląda zupełnie inaczej, niż chociażby jeszcze dziesięć lat temu. Niegdyś, budowa domu wiązała się nierozerwalnie długim terminem oczekiwania na odebranie wykończonego, gotowego do zamieszkania domu.

Dziś, gdy tempo życia nabrało pędu, mało kto zachowuje jeszcze jak dużą cierpliwość. Dzisiejsze budownictwo stawia przede wszystkim na szybkość budowy, nie rezygnujący przy tym z wysokiej jakości i odporności ścian na działania czynników zewnętrznych. Czy to możliwe? Tak, odpowiedzią na wyzwania współczesnego budownictwa są domy z keramzytu.

Czym jest keramzyt?

Keramzyt to bloczki betonowe służące jako materiał do budowy domu. Wytwarzane są one z bryłek otoczonych ceramiczną powłoką, które powstają przy pomocy wypalania gliny ilastej w temperaturze ok. 1150 stopni Celsjusza.

Zalety stosowania bloków keramzytowych

Keramzyt to niezwykle uniwersalny prefabrykat budowlany, z którego można otrzymać tzw. leca bloki, które stanowią niezwykle lekkie, a jednocześnie wyjątkowo trwałe materiały, z których można postawić każdą ścianę domu. Lekkość i duża swoboda działania, jakie stwarza keramzyt, przekłada się na możliwość wyjątkowo szybkiego ukończenia prac budowlanych. Jednak, zdecydowanie najważniejszą zaletą tego budulca jest jego duża odporność, trwałość i niezniszczalność. Specjaliści szacują, że żywotność domów wykonanych z tego materiału oscyluje w przedziale między dwieście, a trzysta lat. Sami producenci bloków keramzytowych, w większości przypadków przyznają pięćdziesięcioletnią gwarancję na odporność swoich wyrobów.

Właściwości keramzytu, czyli dlaczego warto stosować tą technologię?

Na wyjątkową trwałość i żywotność budowli wykonanych z keramzytu, wpływają właściwości tego materiału. Keramzyt jest przede wszystkim wyjątkowo odporny na działanie wilgoci, nie jest narażony na atak grzybów, pleśni, dzięki czemu, nie ulegnie procesowi gnicia. W przeciwieństwie do drewna, nie przyciąga również gryzoni, które także wpływają na niszczenie ścian. Duże właściwości odporności na działanie wilgoci przekłada się na tworzenie zdrowego mikroklimatu w pomieszczeniach stworzonych z keramzytu. Mieszkanie w takim domu jest po prostu zdrowe. Keramzyt wykazuje również dużą oporność na działanie mrozu, dzięki czemu jest materiałem ciepłym, który zapobiega przedostawaniu się do wnętrza zimnego powietrza. Keramzyt to również bezpieczeństwo, gdyż jest materiał niepalny i ognioodporny, co może okazać się czynnikiem ratującym życie w sytuacjach zagrożenia pożarem.

Jak buduje się domy z keramzytu?

Sposób budowy domów w każdym przypadku jest inny. Jednak budowlańcy stawiający domy z keramzytu zazwyczaj stosują stałą zasadę dotyczącą grubości ścian. Zewnętrzne ściany w większości przypadków mierzą 15 centymetrów, wszystkie wewnętrzne zaś dziesięć. W ścianach projektuje się wszystkie rozwiązania pod instalacje, co znacznie ułatwia i przyspiesza proces wykończenia budowy. Elastyczność materiału i technologii keramzytowej stwarza niemal dowolne i niczym nieograniczone możliwości architektoniczne.

Konsultacja: uciechowski.com.pl

