Po zwycięstwie w 4. edycji programu Must be the music zyskał ogromną popularność i zapoczątkował swoją muzyczno – artystyczną karierę na ogólnopolską skalę. Niedługo po tym, ledwie uszedł z życiem po poważnym wypadku, w wyniku którego został sparaliżowany od pasa w dół. Zapytaliśmy Tomka o wiele ważnych kwestii dotyczących jego obecnego życia, a także o to, jakie ma plany na przyszłość.

Wywiad z Tomkiem Kowalskim już w jutrzejszym wydaniu NOWej.