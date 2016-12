Chociaż dla wielu jest to okres odpoczynku i spokojniejszego okresu, my cały czas zbieramy i przetwarzamy informacje, które docierają do redakcji. Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym numerem, który będzie do nabycia już od jutra na terenie całego powiatu trzebnickiego. Sprawdź co dzieje się w Twojej lokalnej społeczności.

W numerze:

Co mają do ukrycia?

Ford przeleciał w powietrzu

Odeszli

Ceny Paliw

Wyniki sondy

Walka o demokrację

Rózga od Wojewody. Podwyżka pensji starosty nielegalna

Kraksa na ulicy Prusickiej

Złapali recydywistkę „tytoniową”

Uderzyła w słup telekomunikacyjny

Czujnik uratował domowników

Pijany, bez prawa jazdy

998 Kronika strażacka

Zderzyły się 3 ciężarówki

Uderzyła w słup telekomunikacyjny

Sharan wpadł do rowu

Przekoziołkowali w oplu

Piękne i niebezpieczne

Gotowe jest 1,5 km nowej S5

Podejrzewali zatrucie

Fałszywy alarm

Problemy z trzebnickim rondem

Wiadomo, co zaatakowało dzieci z podstawówki

Co robi władza?

Zderzenie na obwodnicy

Wiadomo, co zaatakowało dzieci z podstawówki

Ognisko na środku pola

Zderzenie na obwodnicy

Gofit-24.pl – zdrowe jedzenie z dowozem na Dolnym Śląsku

Jak się chce, to można przenosić góry

Zwyczajna inaczej

Boisko ukończone, a hala?

Gmina sięga do kieszeni mieszkańców

Drzewa do wycinki powaliły się same

Wyremontują drogę do Jar

Wymień piec, nie zatruwaj środowiska

Ile gminę kosztuje reforma?

Rodzinne interesy?

Jak podzielą 62 mln zł?

Sesja w Prusicach

Nabór do programu usuwania azbestu w Gminie Prusice w 2017 roku

BIOLIDER czyli Ekologia w Powiecie

Aktywna Gmina Oborniki Śląskie

OGŁOSZENIA DROBNE

SPORT

Trzebnicki Uliczny Bieg Sylwestrowy coraz bliżej

Komentarze

Co się działo w rundzie jesiennej

Leśne bieganie z pasją

MAGAZYN

Przegląd szopek w największych miejscowościach powiatu trzebnickiego

Tu warto być

Repertuar kin

Wieści w Brzasku zapisane

Wspólnie kolędowali w szczytnym celu

Idźcie i głoście Nowy Czas

Parkowanie dla wybranych

Świecąca szopka – zdobi, czy szpeci?

„Bombkowy” strzał w dziesiątkę

Jajo w śniegu, aniołki w słońcu

Horoskop

Tydzień Edukacji Globalnej w PZS 1 w Trzebnicy

Wspólna wigilia dla mieszkańców

PROGRAM TV

Maskotki trafiły do tych najbardziej potrzebujących

Przyszli na świat

Zdaniem przedszkolaka – Dzieci z Publicznego Przedszkola w Zawoni

OGŁOSZENIA LEKARSKIE

MOTO