Wraz z nadejściem niższych temperatur, w większości supermarketów pojawiło się wiele zimowych płynów do spryskiwaczy. Jak wybrać ten odpowiedni?



Pamiętajmy, że niska cena za płyn do spryskiwaczy może wiązać się z mniejszą wydajnością produktu. Płyny z najniższej półki cenowej mają zazwyczaj dość małą domieszkę detergentów, które wpływają na usuwanie zanieczyszczeń z szyb. W związku z tym, żeby usunąć taką samą ilość zanieczyszczeń, często będziemy musieli użyć dużo większej ilości płynu.

Kupowany przez nas płyn według etykiety sprzedawcy powinien nie zamarzać poniżej – 20° C.

Przed zakupem należy także zwrócić uwagę na to, czy w opakowaniu nie pływają żadne paprochy – obecność takich zanieczyszczeń świadczyłaby o niskiej jakości produktu. Decydując się na płyn do spryskiwaczy warto także zwrócić uwagę na jego kolor – bezpieczniej jest wybierać płyny o jak najmniejszym zabarwieniu, zwłaszcza kiedy nasz samochód jest jasny. Produkty o ciemnych kolorach mogą tworzyć na jasnym lakierze pojazdów trudne do usunięcia plamy.