O kwasie foliowym jest ostatnio w mediach bardzo głośno. Wiele firm wskazuje na to, że wszyscy, a szczególnie kobiety w wieku rozrodczym powinny przyjmować regularnie kwas foliowy, ponieważ wpływa on dobrze praktycznie na każdy aspekt ich życia. Co właściwie daje wprowadzenie do diety tej niezwykłej witaminy? Więcej informacji znajdziesz w tym tekście.

Wady rozwojowe

Kwas foliowy jest bardzo ważny dla kobiet chcących zajść w ciąże lub tych, które już w nią zaszły, ponieważ chroni dziecko przed rozwojem wielu wad wrodzonych. To niesamowite jak jeden składnik pozytywnie wpływa na cały organizm człowieka i jak ogromny parasol ochronny rozkłada nad jego zdrowiem. Najczęstszą przyczyną wad wrodzonych jest niewykształcenie się cewy nerwowej. Jest to element każdego nowo powstałego organizmu, który kontroluje prawidłowy rozwój mózgu i rdzenia kręgowego. Bez cewy nie jest możliwe, aby dziecko urodziło się zdrowe i było zdolne do życia poza organizmem matki. Rozszczep kręgosłupa oraz bezmózgowie to częste efekty braku cewy nerwowej, których można uniknąć poprzez dawkowanie kwasu foliowego w czasie ciąży.

Drogocenna witamina B9

Według wszelkich badań przeprowadzonych wśród kobiet w ciąży kwas foliowy, czyli inaczej zwana witamina B9 zapobiega aż 70% wad cewy nerwowej. Kobiety z niedoborem tej niesamowitej substancji są dużo bardziej narażone na poronienie i śmierć dziecka. Udowodniono również, że wady rozwojowe kończyn lub rozszczep wargi są również bardzo niezbędny w procesie tworzenia i naprawy genów. Bez niego nie ma szans na rozwinięcie się zdrowego organizmu. Jego obecność jest bardzo ważna szczególnie na początku ciąży.

Zabezpiecz się zawczasu

Kwas foliowy to witamina, która powinna występować na odpowiednim poziomie u każdej kobiety w ciąży.

Należy jednak mieć na uwadze, że wprowadzenie witaminy B9 do diety powinno nastąpić jeszcze przed zajściem w ciążę.

Niezwykle istotne jest to, żeby kobieta, która spodziewa się dziecka już od pierwszych dni po zapłodnieniu dbała o swoją dietę i odpowiednią suplementację. Zmniejsza to znacznie ryzyko kłopotów zdrowotnych małego człowieka, który dopiero się urodzi.

Jedzenie to nie wszystko

Kwas foliowy jak powszechnie wiadomo jest obecny w wielu warzywach takich jak: kapusta, brokuły, szpinak, brukselka, szparagi, kalafior, fasola, groch, soja. Można go również znaleźć w owocach cytrusowych, czyli pomarańczach, cytrynach itp. Bogate w witaminę B9 są też otręby pszenne oraz drożdże. Dieta każdej kobiety w ciąży powinna być obfita w te produkty, ale warto pamiętać, że to nie wszystko. Kwas foliowy powinien również trafiać do organizmu w postaci suplementacji (kapsułek). Przy połączeniu tych dwóch metod jest niemal pewne, że poziom witaminy B9 w organizmie będzie odpowiedni.

Daj szansę na zdrowy rozwój

Bardzo ważną kwestią, którą powinna uświadomić sobie każda kobieta będąca w ciąży lub chcąca w nią zajść jest to, aby uznać kwas foliowy za element niezbędny do zdrowego rozwoju dziecka. Wystarczy tylko odpowiednia dieta oraz przyjmowanie kapsułek, aby zabezpieczyć maluszka i jego tworzący się dopiero organizm. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat niedoboru kwasu foliowego i skutków, do jakich on może prowadzić, wejdź na stronę http://www.swiadomemacierzynstwo.com/suplementacja Znajdziesz tam wszystko, co musisz wiedzieć.

