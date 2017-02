Alergia na białko to nietolerancja pokarmowa, która występuje bardzo często u niemowląt i dzieci, powodując liczne dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Czym się objawia i jak można sobie z nią poradzić?

Nie tylko mleko krowie

Przyjmuje się, że na tzw. skazę białkową cierpi około 1% dzieci karmionych mlekiem matki oraz od 2-4% niemowląt przyjmujących sztuczny pokarm. Jak pokazują badania, w ciągu ostatnich kilku lat częstotliwość występowania tej nietolerancji pokarmowej zdecydowanie wzrosła. Alergia na białko nie dotyczy oczywiście wyłącznie dzieci – zmagają się z nią również osoby dorosłe. Co ciekawe przy tego rodzaju schorzeniu alergizujące działanie wykazuje nie tylko białko mleka krowiego, ale również mleko kozie, owcze, a nawet produkty spożywcze, takie jak mięso czy jaja. Warto podkreślić, że istnieje wiele rodzajów białek, które uczulają człowieka. Należą do nich między innymi kazeina, laktoglobulina, beta-laktoglobulina, laktoalbumina czy glikoproteina. Jakie dolegliwości występują przy uczuleniu na białko i w jaki sposób można poradzić sobie z tym problemem? Czy alergia na białko oznacza konieczność całkowitego wyeliminowania z diety niektórych produktów?

Jak objawia się alergia na białko?

Rozpoznanie alergii na białko nie należy do zadań łatwych. Występujące objawy wcale nie kojarzą się z nietolerancją pokarmową i mogą sugerować zupełnie inne dolegliwości. Do najczęstszych symptomów należy ból brzucha, wymioty, biegunka, wysypka na ciele, zaczerwieniona, podrażniona lub sucha skóra, pojawiające się niewielkie krostki, zatkany nos lub nieżyt, problemy z oddychaniem, kaszel, polipy, nadpobudliwość oraz rozdrażnienie. Alergia na białko może także objawiać się wieloma innymi symptomami, które powinny zaniepokoić rodziców dziecka. Oprócz wymienionych problemów ze strony układu pokarmowego, pojawiają się również dolegliwości skórne, związane z układem oddechowym czy nerwowym. Może także wystąpić problem z układem kostnym, narządem wzroku czy układem moczowym. Jak widzimy objawy związane z nietolerancją białka są bardzo zróżnicowane i należy rozpatrywać je indywidualnie. W ostrej postaci alergii na biało może pojawić się nawet zagrażający życiu wstrząs anafilaktyczny, który na szczęście występuje stosunkowo rzadko. Tak naprawdę samodzielne postawienie diagnozy i wykluczenie produktów zawierających białko jest niewskazane – należy udać się do specjalisty, który zleci odpowiednie badania.

Dieta eliminacyjna – zasady

Twoje dziecko ma zdiagnozowaną nietolerancję białka? Niezwykle istotne jest sumienne przestrzeganie zaleceń lekarza i stosowanie tzw. diety eliminacyjnej. Oznacza ona usunięcie z diety Twojego dziecka uczulających składników – dlatego bardzo ważna jest dokładna diagnostyka, która ustali, na jakie rodzaje białek maluszek jest uczulony. W przypadku alergii na kazeinę należy wyeliminować mleko krowie oraz jego przetwory (jogurty, serki, twarożki), a także mleko i sery kozie. Badania wykazały, że Twoje dziecko ma uczulenie na laktoalbuminę? W takiej sytuacji nie trzeba całkowicie rezygnować z mleka – wystarczy je przegotować. Oczywiście szczegółowe zasady nowego jadłospisu ustala lekarz rodziny lub pediatra i należy skrupulatnie trzymać się ich zaleceń. Nawet stwierdzenie całkowitej nietolerancji na białko i konieczność wyeliminowania wszelkich mlecznych przetworów nie oznacza, że komfort życia Twojego dziecka się pogorszy. Mleko krowie można zastąpić pełnowartościowym preparatem zastępczym.

Alergia to nie wyrok

Karmisz piersią? Pamiętaj o tym, że spożywane przez Ciebie produkty również mają ogromne znaczenie dla zdrowia maluszka. Jeśli u Twojego dziecka została stwierdzona alergia na białko, musisz zrezygnować z potraw, które potencjalnie mogą uczulać (mleko, twarogi, sery, jogurty). Pamiętaj, że alergia na białko to nie wyrok (sprawdź), zazwyczaj dzięki wyeliminowaniu uczulających składników ustępuje około 2-3 roku życia dziecka. Warto jednak pamiętać, że osoba podatna na alergie może w przyszłości cierpieć na inny rodzaj uczulenia związanego z przyjmowaniem niektórych pokarmów.