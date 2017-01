W sytuacji ataku agresywnego psa szansę na obronę gołymi pięściami są nikłe. Ucieczka także nie jest wyjściem, bowiem w 90% wypadków pies okaże się szybszy. W niebezpiecznej sytuacji związanej z psem ratunkiem okazuje się gaz pieprzowy na psy.

Czym jest gaz pieprzowy na psy?

Gaz pieprzowy to roztwór kapsaicyny. Od gazu przeznaczonego do obrony przed ludźmi gaz na psy różni się mniejszym stężeniem roztworu. Po rozpyleniu powoduje dezorientację i uczucie pieczenia u psa. Stworzony dla ochrony przed zwierzętami jest bardzo skutecznym środkiem samoobrony i nie uszkadza trwale zdrowia.

Komu przyda się gaz na psy?

Gaz przyda się każdemu, kto regularnie podczas podróży mija psy puszczone wolno lub mieszka w sąsiedztwie niebezpiecznych czworonogów. Biegacz, rowerzysta, kurier, podróżnik, dostawca, listonosz, dzieci – to właśnie te osoby są najbardziej narażone na atak agresywnego psa. W parkach czy na ulicach bezpańskie psy nie są rzadkością, a ten puszczony bez smyczy, kagańca i kontroli właściciela to częsty widok. Do obcych ludzi, jak i zwierząt powinniśmy mieć ograniczone zaufanie. Dlatego zawsze warto zabezpieczyć się w postaci poręcznego gazu pieprzowego na psy, który nieraz może uratować nam skórę.

Jak wybrać gaz pieprzowy?

Gdzie kupić gaz pieprzowy? Gaz na psy warto kupić w renomowanym sklepie oferującym artykuły służące samoobronie. Gaz pochodzący z niepewnego źródła jak stragany i podejrzani handlarze nie daje żadnej gwarancji na to, że zadziała w odpowiednim sposób podczas sytuacji wzmożonego ryzyka. Zakup w sprawdzonym sklepie daje pewność, że gaz będzie sprawnym asem w rękawie.

Jak zachować się podczas spotkania z agresywnym psem?

Jeśli na naszej drodze stanie agresywny pies, należy zachować spokój i nie wpaść w panikę. Łatwo mówić, trudniej zrobić – faktycznie, ale mając zabezpieczenie w postaci gazu na psy, już nie jest tak trudno się opanować. Świadomość posiadania tajnej broni dodaje pewności siebie i trzeźwości myślenia. Należy stanąć do psa bokiem i zacząć powoli się wycofywać. Nawiązywanie kontaktu wzrokowego z niebezpiecznym zwierzęciem także jest wysoce niewskazane. Nie można uciekać, ponieważ u psa uaktywni się wrodzony instynkt polowania na ofiarę. Nie wolno stracić agresywnego czworonoga z oczu, by mieć odpowiednią ilość czasu na odparcie ataku. Gdy widzimy, że zaraz dojdzie do ataku, a rozwścieczony pies po serii warknięć już biegnie w naszą stronę, można użyć gazu.

Jak nosić przy sobie gaz na psy?

Gaz na psy jest poręczny i mały i należy przechowywać go w miejscu łatwo dostępnym podczas nagłej sytuacji. Klips, kabura lub kieszeń to dobre miejsca, które umożliwią szybką reakcję na gwałtowne wydarzenia. Gaz pieprzowy umieszczony w plecaku, torebce czy wewnętrznej kieszeni płaszcza jest trudny do szybkiego dobycia. W sytuacjach zagrożenia nie ma czasu na szukanie środka obrony.

SPONSOROWANE