Wysyłanie przesyłki kurierskiej nigdy dotąd nie było tak proste, jak w DHL Parcel. Strona internetowa krajowego oddziału firmy pozwala na szybką wycenę zarówno przesyłki krajowej, jak i międzynarodowej. Ogromną wygodą jest możliwość zamówienia odbioru wcześniej przygotowanej paczki przez kuriera. Oczywiście nadal można nadać przesyłkę w którymś z licznych punktów DHL. Klient indywidualny może szybko i skutecznie zwrócić za pośrednictwem przysłanej przez DHL przesyłki, zakupiony towar, który nie spełnia jego oczekiwań.

Jak wysłać paczkę kurierem do nadawcy

Klienci sklepów internetowych zgodnie z literą prawa mają czternaście dni na zwrot towaru bez podania przyczyny. Dlatego też nie są rzadkie przypadki, kiedy nieusatysfakcjonowany konsument zwraca zakupiony produkt, wybierając kuriera np. DHL jako gwaranta szybkiej wysyłki. Bez względu na miejsce docelowe, procedura wysyłki jest niezwykle prosta, także dla niewprawionych użytkowników.

Wysyłając paczkę zwrotną, należy ją starannie zapakować – w oddziałach kurierskich można zakupić kartony, folie ochronne oraz inne przydatne materiały. Po zapakowaniu paczki pora na jej zmierzenie i zważenie – mając te dane, można ją nadać. Po odebraniu paczki przez kuriera lub po zostawieniu jej w placówce, nadawca otrzymuje indywidualny kod z numerem zlecenia. Umożliwia on śledzenie drogi paczki od momentu nadania aż do odbioru – pomocna jest specjalnie opracowana aplikacja, z której mogą korzystać także użytkownicy urządzeń przenośnych z dostępem do łącza internetowego.

Również odbiorca przesyłki zwrotnej zostanie powiadomiony o numerze przesyłki i także może sprawdzać jej aktualny status. Płatność za wysyłkę paczki pokrywa nadawca za wyłączeniem przesyłki płatnej za pobraniem – w tym przypadku np. DHL zobowiązuje się do zwrotu należności na podane konto bankowe w ciągu pięciu dni od odbioru. Należy tylko pamiętać, że w przypadku odmowy odbioru przez adresata osoba wysyłająca przesyłkę zobowiązana jest do zapłaty zarówno za przesyłkę, jak i za zwrot. Coraz częściej e-sklepy zapewniają możliwość darmowego zwrotu zakupionego towaru, co jest bardzo wygodną opcją dla konsumentów.

Dzięki możliwości zwrotu przesyłki bez podania przyczyny, przyjemność z zakupów online może być jeszcze większa. Usługi firm kurierskich, takich jak DHL Parcel, to rozwiązanie trudności, z jakimi borykają się także niezadowoleni klienci sklepów internetowych.