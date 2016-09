Jeżeli chcesz zdecydować się na ogrzewanie domu gazem, w takim przypadku nie musisz podłączać się wcale do instalacji z gazem ziemnym, co też nie zawsze jest możliwe. Alternatywnym rozwiązaniem jest skorzystanie z gazu płynnego pobieranego z zamontowanego przy domu zbiornika gazowego – można zastosować go praktycznie wszędzie!

Przy zamawianiu zbiornika gazowego i podpisywaniu umowy z dostawcą gazu skroplonego klient może skorzystać z kilku różnych form rozliczeń. Jedną z najpopularniejszych są comiesięczne płatności tylko za zużyty gaz (według wskazań gazomierza). Do przygotowania rachunku konieczne jest wtedy sprawdzenie liczników, ale nie trzeba robić tego samodzielnie, nie musi ich również weryfikować pracownik firmy, ponieważ można skorzystać z rozwiązań telemetrycznych.

Telemetria – co to jest?

Telemetrią nazywa się dziedzinę komunikacji, która koncentruje się na technikach przesyłu wartości pomiarowych na odległość. Wykorzystuje w tym celu specjalne liczniki telemetryczne, które przesyłają pobrane informacje do dalszych urządzeń, a te z kolei drogą przewodową lub bezprzewodową przesyłają informacje do centrali.

Dzisiaj telemetria ma bardzo szerokie zastosowanie – używana jest między innymi do zbierania danych o ruchu drogowym czy lotniczym, do pobierania danych naukowych, elektronicznego badania zachowań widowni telewizyjnej, a także do automatycznego zbierania danych dystrybucji i sprzedaży mediów, na przykład prądu elektrycznego czy gazu.

Najważniejsze zalety telemetrii przy rozliczeniu za gaz

To najwygodniejsze rozwiązanie dla klienta – zbiornik LPG i gazomierz nie wymagają regularnego sprawdzania, ponieważ odczyt następuje automatycznie.

Licznik telemetryczny potrafi automatycznie kontrolować poziom gazu w zbiorniku.

Na podstawie odczytów z licznika dostawca może dostarczyć paliwo w odpowiednim momencie, gdy ilość gazu spada poniżej określonego poziomu, dlatego też klient nie musi zamawiać go samodzielnie.

Płatność odbywa się tylko za zużyte paliwo, dlatego też klient nie musi ponosić wysokich kosztów przy jednorazowej dostawie gazu.

