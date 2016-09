Profesjonalnie prowadzony gabinet oferuje pacjentce opiekę zarówno ginekologa, jak i wyspecjalizowanej położnej. Do prowadzenia praktyki zarówno w zakresie profilaktyki, jak i diagnostyki oraz leczenia schorzeń ginekologicznych gabinet powinien być właściwie wyposażony. Sprawdźmy, czego nie powinno w nim zabraknąć.

Miejsce do badania

Podstawowym elementem jest odpowiednie miejsce do badania, w skład którego wchodzi przede wszystkim fotel ginekologiczny Juventas. Pozwala on badać pacjentkę w dość wygodnej dla niej pozycji, zwłaszcza że samo badanie dla wielu pań jest niekomfortowe. Dobrze dostosowany fotel ma zazwyczaj regulację wysokości zarówno samego siedziska, jak również i oparcia. Pozwala również na odsuwanie podnóżków w taki sposób, aby przygotować kobietę do dłuższego badania czy zabiegu. Powinien mieć miejsce na wygodne zamontowanie rolki z ręcznikami czy podkładkami jednorazowymi, co znacznie zwiększa higienę pracy.

Nieco intymności

Niezbędna jest również właściwa intymność w gabinecie. Z tego powodu, choć krzesło przy biurku, przy którym przeprowadzany jest wywiad, nie musi być specjalnie schowane w zakamarkach gabinetu, to sam fotel powinien być specjalnie osłonięty. Parawan jest niezbędny w razie, gdyby do gabinetu nagle ktoś wszedł – zapewnia intymność każdej pacjentce. Co więcej, można nim wygospodarować również specjalne miejsce, w którym będzie się ona rozbierać przed badaniem czy przygotowywać higieniczne do zabiegów; w takim przypadku warto, aby za parawanem było również krzesełko pokryte podkładem jednorazowym, wieszak na ubrania oraz umywalka z ręcznikami papierowymi.

Profesjonalny sprzęt

Rzecz jasna niezbędny jest również profesjonalny sprzęt. Podstawową sprawą jest rzecz jasna USG, które pozwala pacjentce odbyć kompleksowe badanie w jednym gabinecie. Jeśli przy gabinecie jest również pokój położnej, można tam zlokalizować dodatkowy aparat ultrasonograficzny; w takim przypadku wystarczająca będzie przy nim leżanka Juventas, dzięki które można przeprowadzić badanie USG kobiety w ciąży w ramach kontroli, gdy nie skarży się ona na żadne dolegliwości.