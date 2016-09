Ciężki dzień w pracy, natłok obowiązków, naglące terminy i piętrzące się sterty dokumentów – w takich sytuacjach wiele osób pije kawę za kawą, mając nadzieję, że kofeina pomoże im jakoś dotrwać do końca dnia. Chociaż kawa rzeczywiście działa pobudzająco, to jednak o wiele zdrowszym sposobem na uaktywnienie szarych komórek jest woda.

Nawilżony mózg pracuje lepiej

Ludzki mózg składa się głównie z wody (aż ok. 80%) – odpowiednie nawilżenie jest niezbędne, aby mógł funkcjonować prawidłowo. Według badań przeprowadzonych na 2 londyńskich uczelniach (University of East London i University od Westminster), dostarczenie organizmowi odpowiedniej ilości wody może zwiększyć wydajność mózgu nawet o 14%.

Woda usprawnia procesy myślowe, pozytywnie wpływa też

na pamięć i koncentrację.

Natomiast napoje zawierające kofeinę lub teinę – choć zapewniają doraźną dawkę energii, to jednak spożywane w zbyt dużych ilościach przyczyniają się do odwodnienia.

Jak woda wpływa na cały organizm?

Dla logicznego i kreatywnego myślenia ogromne znaczenie ma nasza ogólna kondycja i zdrowie. Optymalne nawodnienie całego organizmu sprawia, że serce pracuje lepiej, temperatura ciała jest stabilna, a stawy dobrze zamortyzowane. Poza tym woda oczyszcza nas z toksyn i umożliwia prawidłową przemianę materii. Pijąc wodę, nie tylko czujemy się lepiej, ale także wyglądamy korzystniej: woda wpływa bowiem także na skórę. Dobrze nawilżona od wewnątrz, skóra wolniej się starzeje, staje się bardziej gładka i elastyczna.

Do pracy z własną butelką wody?

Aby zapewnić sobie właściwe nawodnienie, nie musimy wcale codziennie dźwigać do pracy dużej butelki wody. Według obowiązujących przepisów

pracodawca ma obowiązek zapewnienia wszystkim pracownikom wody zdatnej do picia,

w ilości odpowiadającej realnym potrzebom (wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1997 r.). Dlatego w większości firm znajdziemy dystrybutory do wody, dostarczające zarówno zimną wodę (lub w temperaturze pokojowej), jak też wyposażone w funkcję podgrzewania. Dzięki temu świeżej, źródlanej wody z dystrybutora możemy użyć także np. do zaparzenia herbaty.

Jak zamówić wodę do biura?

Decydując się na regularne dostawy wody do dystrybutora, nawiązujemy współpracę z wybranym dostawcą na określony czas (np. na rok) – jedną z najbardziej znanych marek w tej dziedzinie jest Dar Natury. Aby złożyć pierwsze zamówienie, wybieramy objętość butli i rodzaj dystrybutora (oprócz tradycyjnych dużych urządzeń znajdziemy również mniejsze dystrybutory ceramiczne lub poręczne pompki do butli). Następnie wypełniamy formularz przez internet (https://getfresh.pl/jak-to-dziala), określamy, jak często mają być realizowane dostawy i podpisujemy umowę. Oprócz wody, w zamówieniu możemy uwzględnić także inne produkty: plastikowe lub papierowe kubeczki, kawę, herbatę, butelkowaną wodę gazowaną czy soki. Woda z dystrybutora w firmie to jednak nie tylko ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie, ale przede wszystkim niezawodny sposób na zwiększenie efektywności.

