Unikalny zabytek architektury sakralnej w Trzebnicy cały czas wymaga przeprowadzenia pewnych prac związanych z remontem m.in. dachu. W tym roku do klasztoru trafiła kolejna pula pieniędzy z dotacji m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co pozwala na intensywne prowadzenie prac remontowych. Mimo to środków nadal nie ma wystarczających środków, na przeprowadzenie wszystkich, niezbędnych prac.

Każdy kto chciałby wspomóc finansowo remont klasztoru, dokonać może przelewu na konto bankowe:

Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza

ul. Ks. Dz. W. Bochenka 30

55-100 Trzebnica

Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

08 9591 0004 2001 0000 1964 0103