Do tej pory była rzadko wybieranym kierunkiem turystycznym. Zagrożenie atakami terrorystycznymi w krajach takich jak Turcja czy Egipt może to zmienić. Znana z mamałygi i najsłynniejszego w pop-kulturze wampira – Hrabiego Draculi. Mowa oczywiście o Rumunii. Piękne krajobrazy, dobra kuchnia i niebanalne atrakcje turystyczne powinny skusić amatorów przygód.

Położona w południowo-wschodniej części Europy graniczy z Węgrami, Serbią, Bułgarią, Mołdawią i Ukrainą. Wśród Polaków krąży na jej temat wiele stereotypów. Być może dlatego często nie jest pierwszym wyborem wakacyjnych wojaży. Szkoda. To obiecujący, pełen możliwości turystycznych kraj; bezpieczny, tani i przede wszystkim piękny. Rumunia jest członkiem Unii Europejskiej, nie jest jednak członkiem strefy Schengen. Dlatego wybierając się w podróż do kraju Włada Palownika należy zabrać ze sobą paszport. Obowiązująca waluta to lej – jego wartość w przeliczeniu na polską złotówkę to 98 groszy, więc na zakupach można zaszaleć. W okresie letnim różnica czasu wynosi tylko jedną godzinę do przodu.

Kuchnia rumuńska opiera się na mięsie. Jest więc smaczna i bardzo pożywna. W karcie dań znajdziemy wiele specjałów, których na próżno szukać w innych krajach. Na domowym stole obowiązkowo musi pojawić się sarmale. To mielone mięso zawijane w liście winorośli lub kapusty. Inne popularne danie to mici – mięsne pulpety z czosnkiem i przyprawami oraz piept de pui – pierś z indyka. To wszystko najczęściej podawane z mamałygą. Kasza kukurydziana na słono lub słodko z jajkami, śmietaną lub mlekiem to jeden ze znaków rozpoznawczych Rumunii.

Drugim jest Hrabia Dracula i jego zamek. Cel większości wycieczek to zamek Bran. Według Brama Stokera, autora opowieści o arystokracie, to właśnie była jego siedziba. Prawda historyczna jest jednak nieco inna. Prawdziwym lokum hrabiego był zamek w Poenari. Prowadzi do niego 1440 schodów. Ruiny zamku znajdują się na wysokim wzgórzu i zostały udostępnione do zwiedzania. Unikalną w skali świata atrakcją jest wieś Sapanata i znajdujący się na niej „Wesoły Cmentarz”. Na prawie 800 znajdujących się tam nagrobkach widnieją kolorowe rysunki i zabawne wierszyki, opowiadające o życiu zmarłej osoby. Obiekt znajduje się na liście UNESCO.

