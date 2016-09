W niedzielę, 9 października na godz. 17 Zespół Placówek Kultury zaprasza na występ Kabaretu Nowaki. Ich najnowszy program „Moda na Nowaki”, to dowód na to, jak popularnym i lubianym kabaretem jest obecnie ten zespół. Występ odbędzie się w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Żmigrodzie. Bilety w cenie 30 zł do nabycia w kasie ZPK.