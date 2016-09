Dwie pierwsze miały charakter gry terenowej. Uczestnicy wyruszyli w trasę ze specjalną mapą. Ich zadaniem było odnaleźć specjalne punkty, przy których czekali rycerze. Każda z drużyn musiała wykonać specjalnie przygotowane zadania – przy olbrzymim głazie było to rzucanie selerem do celu, którym były ustawione na ziemi ananasy, przy starym krzyżu pokutnym drużyna miała zrobić zdjęcie – im bardziej kreatywne, tym lepiej. Rycerze wręczali piechurom specjalne karty z informacjami o historii Rościsławic, a wiedza była dodatkowo weryfikowana na mecie. Liczył się czas i jakość wykonanych zadań. Wygrała, już po raz trzeci z rzędu „Drużyna A”, czyli pan Piotr Oksanicz z rodziną.

– Jesteśmy tu po raz pierwszy. Chcieliśmy razem z dziećmi przeżyć przygodę, pobyć razem z dala od cywilizacji, telewizji i komputerów, na co zwykle nie mamy czasu – powiedział nam pan Łukasz – Co prawda całą drogę dzieciaki jęczały i narzekały, że gorąco, daleko, że są zmęczone i ile jeszcze do mety, ale później jęczenie ucichło – sprawę załatwiły kozy i własnoręcznie ulepione dzbanki z gliny. Nie żałujemy, to bardzo fajna impreza, zupełnie inna od festynów, które zazwyczaj są organizowane w wioskach.

Trasa rajdu rowerowego miała ok. 10 km, tu również były punkty zadaniowe. Nieco inny charakter miał rajd konny. Tu nie liczył się czas, chodziło o przetarcie i promocję szlaku, który powstał dzięki staraniom Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wzgórz Trzebnickich”, o którym szerzej piszemy na stronie 10.

Na uczestników rajdu czekały dyplomy, pamiątkowe statuetki, upominki.

W Rościsławicach nie zabrakło także innych atrakcji – gospodarstwo Kruczyna z Pęgowa przygotowało warsztaty garncarskie, każdy mógł ulepić z gliny swoje własne naczynie. Dzieciaki z entuzjazmem karmiły i głaskały dwie, wyjątkowo cierpliwe kozy, mogły przejechać się na końskim grzbiecie. Była okazja do zrobienia własnej biżuterii, wspólne ognisko, pokaz walk rycerskich. Kiedy zapadł zmrok, goście zostali uraczeni pokazem fire show.

Stowarzyszenie Rościsławie Leśna Oaza częstowało gości zupą z dyni, domową grochówką, wspaniałymi wypiekami i kiełbaskami z grilla.

– Kiedy organizuję imprezy, festyny, staram się zawsze wymyślić coś innego, coś, czego nie ma w regionie – mówi Martyna Ostaszewska sołtys Rościsławic i zarazem prezes stowarzyszenia Leśna Oaza – Co ciekawe, na rajdzie pojawiają się ludzie z zewnątrz, z Obornik Śląskich, Wołowa, Wrocławia, mało jest tubylców, którzy najwyraźniej wolą standardowe festyny. Ci, którzy nas odwiedzają, chwalą sobie taką formułę imprezy, mówią, że takich wydarzeń brakuje i wracają co roku.

Ideą rajdu jest poznanie szlaku cysterskiego. Stowarzyszenie próbuje odtworzyć aktywną pętlę szlaku cysterskiego, przebiegającego od Lubiąża do Trzebnicy. To „Pętla 3 Kamieni” – jej historyczna trasa prowadzi przez kamień Świętej Jadwigi, krzyż pokutny i kamień związany z Edytą Stein.Organizatorzy rajdu znaleźli sposób, aby impreza w Rościsławicach nie była kolejnym, nudnym festynem, gdzie największą atrakcją jest dmuchany zamek i piwo. Rajd szlakiem cystersów ma charakter edukacyjny, a zarazem jest barwną, ciekawą przygodą. Gratulujemy pomysłu i gorąco polecamy.