„World Pull up Day” to Światowy Dzień Podciągania, który odbywa się na całym świecie 10 września. W sportowych zmaganiach bierze udział również Polska. Na ten dzień w wielu miastach przygotowano specjalne stacje, w których można było dołożyć swoją cegiełkę do bicia rekordu. Na każdej takiej stacji wymagana była obecność sędziego, który sprawdzał poprawną technikę i liczył wykonane powtórzenia. Wyniki wszystkich uczestników są sumowane i na tej podstawie tworzony jest ranking światowy.

Dla mieszkańców Trzebnicy stacja przygotowana została na terenie Street Workout Park, w parku Solidarności. Żeby wziąć udział w akcji, nie trzeba było się wcześniej zapisywać, można to było zrobić na miejscu.

O ideę akcji zapytaliśmy sędzię głównego, który w Trzebnicy czuwał nad poprawnością wykonywanych podciągnięć

– Próbujemy podciągnąć się jak najwięcej razy, ile potrafimy, podliczamy wynik miasta i wszystkie miasta sumują się na wynik kraju. Jeżeli przyjdzie 20 osób, które podciągną się tylko raz, to już mamy 20 razy wykonane ćwiczenie. Dlatego zapraszamy całe rodziny, każdy może spróbować, bez względu na wiek. W całym kraju jest około 40 stacji. Rok temu Polska zajęła 30 miejsce, w tym roku musi być lepiej!

O tym, że jest to wydarzenie, w którym nie ma żadnych ograniczeń, udowodniła najmłodsza uczestniczka, która zdołał podciągnąć się sześć razy.

Oficjalne miejsce Polski, po tegorocznej akcji, znane będzie dopiero po zliczeniu wszystkich, światowych wyników.