Oborniki Śl. jako jedyne w powiecie mają Żłobek Miejski. Jak się jednak okazuje, placówka pilnie potrzebuje nowego budynku, ponieważ strażacy tylko warunkowo dopuścili siedzibę żłobka do użytku.

Jakie rozwiązania ma burmistrz?

Obornicki Żłobek Miejski to placówka, bez której wielu rodziców nie wyobraża sobie normalnego funkcjonowania. W żłobku można zostawić malucha i spokojnie zająć się pracą zawodową. To ewenement w powiecie, ponieważ w innych gminach funkcjonują jedynie grupy żłobkowe. Od wielu lat mówi się jednak, że żłobek pilnie potrzebuje nowej siedziby. Wszystko przez to, że stara willa przy ul. Wrocławskiej, która co prawa jest regularnie remontowana i doskonale utrzymana, nie spełnia wszystkich norm bezpieczeństwa.

Jak powiedział, na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich, burmistrz Arkadiusz Poprawa, gmina pewien czas temu otrzymała informację, że budując nowy żłobek, nie będzie mogła się starać o dofinansowanie na wszystkie miejsca żłobkowe: – Taka sytuacja byłaby dla nas bardzo niekorzystna, ponieważ obecnie mamy 110 miejsc dla maluchów, a docelowo potrzebujemy 130. Konsultowaliśmy się jeszcze z ministerstwem i okazało się, że może znaleźć się sposób na wzięcie dofinansowania na wszystkie miejsca – poinformował burmistrz i dodał, że zapadła już ostateczna decyzja dotycząca lokalizacji.

Przypomnijmy, że gmina rozważała budowę nowej placówki w parku, który znajduje się pomiędzy urzędem, ul. Paderewskiego a ul. Ptasią. Ostatecznie zdecydowano się na zlokalizowanie żłobka u zbiegu ul. Kasztanowej i Orkana. – Już została wybrana w przetargu firma, która do końca stycznia przyszłego roku ma przedstawić projekt nowej placówki – powiedział burmistrz.