Sporo ludzi uważa, że cyrki przeszły do historii albo że ta forma rozrywki zanikła. Niestety, do cyrków ze zwierzętami wciąż uczęszcza spora liczba osób, nie zdając sobie nawet sprawy, że wspierają w ten sposób biznes oparty na cierpieniu zwierząt. W Polsce już ponad 20 miast nie wynajmuje terenów miejskich cyrkom, które wykorzystują zwierzęta.



Zwierzęta nie przebywają w cyrku z własnej woli – pracują niewolniczo dla ludzi, którzy zarabiają kosztem ich cierpienia. Dzikie zwierzęta, oderwane od naturalnego środowiska i własnego stada, przetrzymuje się w ciasnych klatkach lub przywiązuje łańcuchami do ogrodzenia, na niewielkich wybiegach. Podczas sezonu przewożone są z miasta do miasta, co jest dla nich źródłem stresu. Jedyne chwile, kiedy zwierzęta opuszczają stalowe więzienie, to czas przeznaczony na tresurę i wyjście na arenę.

Pokazy cyrkowe to nie sposób edukacji

Wykonywanie sztuczek nie leży w naturze dzikich zwierząt. Są do nich zmuszane poprzez brutalne metody tresury i głodzenie. Okrutna „nauka” posłuszeństwa zaczyna się, kiedy zwierzę jest jeszcze młode i łatwiej złamać jego psychikę (50% małych słoni umiera podczas brutalnego obrządku „łamania”) – trwa jednak przez całe ich życie. Treserzy zmuszają zwierzęta do nienaturalnych zachowań i poddaństwa za pomocą haków, elektrycznych pałek czy pejczy, narażając ich zdrowie, a nawet życie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu określiło nakłanianie dzieci do uczestnictwa w występach cyrków ze zwierzętami jako działalność niepożądaną.Według MENiS jest to niezgodne z Konwencją Praw Dziecka. Urzędnicy podkreślającą, iż nauka powinna być ukierunkowana na rozwijanie w dziecku poszanowania środowiska naturalnego. Dzieci, nieświadome cierpienia zwierząt, odnoszą mylne poczucie, że warunki, w jakich one przebywają, są dla nich właściwe i naturalne.

Cyrk bez zwierząt? To możliwe!

Sztuka cyrkowa może być piękna, ale wtedy, kiedy tworzona jest przez artystów, którzy z własnego wyboru trenują i prezentują swoje umiejętności. Żonglerka, szczudlarstwo, balansowanie na linie czy akrobatyka są widowiskowe i zapewniają rozrywkę dla całej rodziny. Na świecie funkcjonuje wiele cyrków bez zwierząt!

Jak mówi osoba związana z czynnym działaniem na rzecz wprowadzenia zakazu najmu powierzchni cyrkom, które wykorzystują zwierzęta:

Sprzeciwiamy się przedmiotowemu traktowaniu zwierząt w cyrkach i podobnych miejscach, gdzie zwierzęta są wykorzystywane dla potrzeb ludzkiej rozrywki. Zmuszanie zwierząt do pracy niezgodnej z ich naturą, uważamy za etycznie naganne. Skoro w innych krajach udało się wprowadzić zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrku, nie ma powodu, dla którego nie dałoby się zrobić tego samego w Polsce i to na szeroką skalę. Żeby to osiągnąć, potrzebne jest wsparcie każdej osoby, która troszczy się o los zwierząt.

Przede wszystkim nie chodź do cyrków, w których zmusza się do występów zwierzęta, oraz zachęcaj do tego znajomych. Przybliż im fakty związane z cyrkami. Zaprotestuj, kiedy zauważysz, że w szkole lub markecie rozdawane są „bezpłatne” bilety do cyrku.

Przyłącz się do kampanii „cyrk bez zwierząt”.

Petycję można podpisać pod adresem:

https://secure.avaaz.org/pl/petition/Sejm_Rzeczypospolitej_Polski_Wzywamy_do_wprowadzenia_zakazu_wykorzystywania_zwierzat_w_cyrkach/?pv=10