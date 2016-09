Wielokrotnie pisaliśmy już o atakach phishingowych, czyli oszustwach internetowych, polegających na skłonieniu nas, abyśmy ujawnili swoje dane osobiste – login, hasło, PIN itd. Były już fałszywe maile od Allegro, rozmaitych banków, a nawet Poczty Polskiej. Tym razem oszuści podszyli się pod firmę kurierską:

-Przyszedł do mnie mail z informacją, że kurier nie mógł dostarczyć przesyłki z powodu błędnego adresu odbiorcy. Nadawca maila prosił o sprawdzenie poprawności danych w dokumencie dołączonym do maila – mówi pani Agnieszka – Często korzystam ze sklepów internetowych, ale akurat już od dłuższego czasu niczego nie zamawiałam, ani nie wysyłałam, dlatego ta wiadomość mnie zastanowiła. Nie otworzyłam załącznika. Wiadomość zawierała również dane teleadresowe firmy DHL, a nawet nazwisko. Kiedy je wpisałam w wyszukiwarkę, okazało się, że to oszustwo, a takich prób było już bardzo dużo.

Sprawdziliśmy – rzeczywiście, Internet aż huczy od wiadomości o fałszywych mailach, rzekomo od DHL. Treść maili nie jest identyczna. Są informacje o tym, że kurier nie mógł się dodzwonić do odbiorcy paczki, bo telefon był nieprawidłowy, prośby o wydrukowanie faktury dołączonej do maila i informacje o błędnym adresie. W polu nadawcy często są słowa kojarzące się z nazwą firmy, np. dhlcustomersservice, jednak firma DHL nie ma z tym nic wspólnego. Zapytaliśmy u źródła:

– Ta wiadomość nie została wysłana przez firmę DHL. Niestety ktoś bezprawnie używa nazwy naszej firmy oraz naszych danych teleadresowych. Sugerujemy, by odbiorcy takich wiadomości, nie otwierali plików w załącznikach, ponieważ prawdopodobnie wiadomość jest zawirusowana. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest skasowanie wiadomości ze swojej skrzynki – informuje Ewelina Domińska z biura prasowego DHL Express.

Zakupy internetowe są coraz bardziej popularne, kupujemy i sprzedajemy w sklepach, serwisach aukcyjnych i ogłoszeniowych. Może się zdarzyć, że rzeczywiście czekając na paczkę od kuriera, odruchowo otworzymy niebezpieczny plik. Co nam grozi? W najlepszym przypadku spam. W najgorszym – zaaplikujemy sobie w komputerze wirusa, lub, podając swoje dane otworzymy oszustom prostą drogę do wyczyszczenia nam konta bankowego.