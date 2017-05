Proste tworzenie responsywnych stron internetowych

Dawno minęły czasy, kiedy to wyszukiwaliśmy numer do fryzjera, księgowej czy prawnika w książce telefonicznej. Dziś każdy, kto prowadzi, lub otwiera firmę, prędzej czy później zakłada swoją stronę internetową. To podstawowe i najważniejsze narzędzie do komunikacji z klientem. Zasada jest prosta – nie ma cię w internecie – nie istniejesz na rynku.

Jak się jednak okazuje, sama strona internetowa nie wystarcza, równie ważny jest tzw. responsywny design. Cóż to takiego? Choć brzmi tajemniczo, to nic innego jak strona internetowa, która, w zależności od ekranu, na którym jest wyświetlana, automatycznie dopasowuje się do jego wielkości.

Dlaczego to tak istotne?

Wiąże się z rosnącą popularnością laptopów, tabletów i smartfonów. Coraz częściej tę samą stronę internetową oglądamy na różnych urządzeniach i coraz częściej są to właśnie smartfony – przeglądamy strony w środkach komunikacji, w poczekalni do lekarza czy stojąc w kolejce do kasy. Przy tradycyjnej stronie internetowej korzystanie z niej przez smartfona jest trudne – miniaturowa czcionka i skomplikowana nawigacja męczą wzrok i w rezultacie odstraszają potencjalnych klientów. Rozwiązaniem są właśnie strony responsywne, które dopasowują się do ekranu urządzenia i ułatwiają odbiorcy korzystanie z niej.

Strona responsywna ma wymierne korzyści w każdym biznesie – klienci mogą zajrzeć do niej w każdej chwili i na każdym urządzeniu, nie męcząc przy tym wzroku. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż strony z responsywnym designem są w wyszukiwarce Google lepiej pozycjonowane.

Jeszcze do niedawna założenie własnej strony internetowej wiązało się z dużymi kosztami i było czasochłonne. Dziś każdy może wykreować swoją stronę w kilka minut, korzystając np. z portalu pl.mfirma.eu, który umożliwia tworzenie stron internetowych w tak prosty sposób, że poradzą z tym sobie nawet osoby, które niewiele mają wspólnego z informatyką.

Nie musimy nawet wychodzić z domu – w internecie znajdziemy profesjonalne portale, które pomogą nam zrobić własną stronę. Na portalu pl.mfirma.eu znajdziemy gotowe szablony, z przykładową treścią, dostosowane do branży, a stworzenie własnej strony wymaga jedynie kilku kliknięć. Do gotowej strony można dodać zdjęcia, materiały filmowe i muzyczne i dopasować stronę do własnych potrzeb – może być np. wielojęzyczna. Wybór szablonów i branż jest niezwykle szeroki, dodatkowo w każdej chwili można skorzystać z pomocy przez e – mail, telefon lub czat. Warto dodać, iż każdy klient portalu może również korzystać z poczty email założonej przy jego domenie, śledzić pozycję swojej strony w Google, a nawet zlecić kampanię reklamową swojej firmy. Co najważniejsze – cały proces jest nadzorowany przez profesjonalnych informatyków.

