Pierwsza klasa to ważny etap w życiu każdego dziecka – coraz więcej obowiązków i stres związany ze szkołą bywają trudne, jak każdy początek. Dlatego należy pomóc małemu uczniowi i zapewnić mu wsparcie. Warto też zastanowić się nad przemeblowaniem jego pokoju – wspólne działanie może być świetnym sposobem na rodzinne spędzanie czasu.

Miejsce do nauki

Podstawą wyposażenia miejsca do nauki każdego ucznia jest z pewnością biurko oraz krzesło z regulowaną wysokością. Zanim podejmiemy decyzję o kupnie konkretnego mebla, warto aby dziecko „przymierzyło”, czy jego wysokość jest odpowiednia. W przeciwnym razie będzie mu niewygodnie, a ponadto takie niedopasowanie sprzyja skrzywieniom kręgosłupa. Biurko z szufladami czy podręczną szafką na przybory szkolne jest najlepszym rozwiązaniem. Oprócz tego należy zadbać o oświetlenie. Jeśli dziecko jest praworęczne, lampkę ustawiamy po lewej stronie i na odwrót. Na biurku powinien się znaleźć również niewielki pojemnik na długopisy, ołówki i kredki.

Kącik do zabawy

Chociaż rozpoczęcie nauki w pierwszej klasie to dla dziecka poważna zmiana, nie można zapominać, że z pewnością chętnie będzie się ono oddawało zabawie. Co prawda oprócz półek na pluszaki, czy lalki trzeba wygospodarować przestrzeń na biurko oraz regały na zeszyty i podręczniki, ale również ulubione misie powinny mieć swoje miejsce. Początek roku szkolnego może być trudny, więc warto zastanowić się nad upominkiem dla dziecka, który pomoże przetrwać trudne chwile. Dziewczynki uwielbiają Barbie. Cena takiej lalki nie musi przekraczać 50 zł, aby sprawiła radość małej uczennicy. Chłopcy wolą zazwyczaj pojazdy, ale równie dobrze taki prezent z okazji rozpoczęcia roku szkolnego może nawiązywać do nowych obowiązków. Doskonałą propozycją będą np. gry edukacyjne, dzięki którym kilkulatek szybciej przyswoi sobie umiejętność dodawania albo rozpoznawania liter.

A co z kolorami?

Zasadniczo kolory w pokoju ucznia powinny ułatwiać skupienie się. Koncentracji sprzyjają odcienie niebieskiego, np. błękit lub granat, ale odpowiedni będzie również jasnożółty, beżowy, czy zielony. I chociaż stworzenie odpowiednich warunków do nauki jest ważne, pokój kilkulatka nie może być zbyt monotonny. Na szczęście w sklepach znaleźć można mnóstwo barwnych dodatków, które takie wnętrze nieco ożywią. Dostępne są również meble w różnych kolorach, jednak warto zastanowić się nad sensownością takich zakupów – nastolatek nie będzie dobrze się czuł w takim „dziecinnym” pokoju, dlatego gładkie meble są bardziej uniwersalne.

Pozwól dziecku decydować

Wizja rodzica to jedno, a upodobania dziecka – drugie. Podczas urządzania pokoju dla pierwszoklasisty należy uwzględnić jego gust i zainteresowania. Kilkulatek z pewnością zechce decydować o wystroju i warto mu na to pozwolić. To w końcu on będzie tam spędzał najwięcej czasu, a takie wspólne kompletowanie mebli, czy dobieranie dekoracji może okazać się świetną zabawą dla całej rodziny, a dodatkowo zachęcić pierwszaka do pilnej nauki.