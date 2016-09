Każdy z nas wie, że nauka to klucz do potęgi i sukcesu. I chociaż często mamy już dość spędzania czasu przed tonami książek, uczenia się coraz to nowych rzeczy, to jednak czujemy, że wiedza, nabyta przez lata spędzone w szkole, przyda się w życiu. Tyczy się to nie tylko matematyki czy geografii, ale przede wszystkim języków obcych, które mogą bardzo ułatwić poznanie wielu ciekawych rzeczy.

Nauka języków obcych to przede wszystkim wielka frajda.

Nie musimy przecież traktować lekcji jako kolejnych, nudny zajęć, które trzeba odbębnić, a później o nich zapomnieć. Lekcje angielskiego, niemieckiego czy hiszpańskiego mogą być początkiem świetnej zabawy, która ma na celu przede wszystkim nauczanie. Nie warto więc krzywić się już na samą myśl o dodatkowych zajęciach, które na pewno będą nudne i nieprzydatne, lecz potraktować je jako kolejną zabawę, która może przynieść nam wiele radości.

Zastanawiacie się pewnie, jakie korzyści niesie ze sobą uczenie się języków obcych. Rodzice zawsze widzą w tym przede wszystkim szansę na wzbogacanie wiedzy, która jest bardzo przydatna w późniejszym, dorosłym życiu. Ale znajomość języków jest przydatna także dużo wcześniej.

Znajomość języków obcych, a zwłaszcza języka angielskiego, znacznie ułatwia komunikację z innymi osobami. Przykładem może być granie w MMORPG, kiedy mamy kontakt z ludźmi w różnym wieku, z całego świata, możemy porozmawiać z nimi tylko wtedy, jeśli znamy ich język, bądź oni znają nasz. Dlaczego jednak mamy polegać na cudzej wiedzy, skoro sami możemy z łatwością nauczyć się nowego języka? Dzięki temu, mamy możliwość poznawania nowych ludzi, których najprawdopodobniej nie moglibyśmy poznać w żadnych innych okolicznościach. W takiej sytuacji granie w gry internetowe byłoby świetnym ćwiczeniem językowym, które jest na pewno dużo zabawniejsze, od powtarzania słówek razem z nauczycielem.

Warto znać język po to, by rozumieć.

Ta umiejętność przydaje się nie tylko podczas rozmowy, ale także w sytuacjach, w których chcemy przeczytać fajny komiks albo obejrzeć naszą ulubioną bajkę. Często czekamy aż film, który chcemy obejrzeć, zostanie wyemitowany w telewizji – to może trwać miesiące. Kiedy znamy języki obce, możemy obejrzeć go od razu, nie czekając aż ktoś przetłumaczy nam tekst. Zrozumiemy wszystko sami.

Chociaż czasami trudno jest się przemóc, by uczyć się kolejnych rzeczy, to warto wiedzieć, iż nauka języków obcych jest nie tylko bardzo pożyteczna, ale przede wszystkim może być zabawą.

Sukcesów w nauce języków obcych życzy Redakcja serwisu SzukamSzkoly.com