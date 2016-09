Podstawą każdego dobrze wykonanego makijażu (na dzień czy na wieczór) jest odpowiednio dobrany podkład. To baza, na której później buduje się całą resztę, jeśli zostanie zaniedbana lub będzie nieodpowiednia, nie ma szans na powodzenie. Zamiast upiększyć twarz, uwypuklić walory i ukryć niedoskonałości – można się oszpecić. Dlatego wybór podkładu zawsze warto dobrze przemyśleć.

O czym trzeba pamiętać?

Fluid należy wybierać tak samo jak krem do twarzy – zgodnie z rodzajem cery. Do skóry wrażliwej najlepsze są produkty hipoalergiczne, które nie uczulają i nie powodują podrażnień, posiadaczki problemów z przesuszaniem powinny stawiać na nawilżenie i odżywianie, a cera tłusta i mieszana nie obejdzie się bez matowania i redukcji sebum. Dlatego tak ważne jest dopasowanie do potrzeb. Dodatkowo, dzięki podkładowi można twarz rozświetlić, zatuszować drobne zmarszczki i niedoskonałości.

Źle dobrany produkt nie będzie działał zgodnie z opisem, a z czasem może powodować więcej szkody niż pożytku. Na przykład kiedy przy suchej skórze zaczniesz używać podkładu przeznaczonego dla cery tłustej – spowoduje to jeszcze większe przesuszanie i podkreślenie najbardziej suchych partii. Z kolei w odwrotnej sytuacji – nawilżanie zwiększy produkcje sebum i nadmierne świecenie (szczególnie najbardziej problematycznych miejsc, czyli czoła, nosa i brody).

Postaw na kolor

Naturalne odcienie skóry są do siebie zbliżone: jasne, średnie lub ciemne, ale mogą różnić się tonacją – zimna, neutralna, ciepła.

Sekret dobrze dobranego podkładu to

odpowiedni kolor.

Powinien różnić się od naturalnego tylko o jeden odcień, dlatego przed zakupem nowego produktu koniecznie trzeba sprawdzić barwę, ale samo popatrzenie na zawartość opakowania nie wystarczy, dlaczego? Ponieważ fluid wygląda nieco inaczej na skórze, a dodatkowo ma tendencję do delikatnego ciemnienia w ciągu dnia. Najbardziej komfortowa sytuacja to taka, w której możesz skorzystać z darmowej próbki i użyć jej w domu do zrobienia normalnego makijażu. Wtedy będziesz miała pewność czy wszystko jest jak należy. Jeśli jednak drogeria nie dysponuje próbkami, nie nakładaj produktu na nadgarstek – to błąd często popełniany przez kobiety, który prowadzi do nietrafionego zakupu. Skóra na dłoniach ma zawsze nieco inny odcień niż ta na twarzy.

Najlepiej pomalować fragment szyi.

Ale uwaga! Aby trafnie ocenić kolor, należy spojrzeć na niego w naturalnym, dziennym świetle, ponieważ sztuczne sklepowe oświetlenie znacznie zaburza percepcję.

Podkład jak druga skóra

Przy jasnej karnacji możesz przetestować fluid L’Oreal Paris True Match N2 Vanilla. Jego kremowa formuła została wzbogacona o trzy hybrydowe pigmenty, dzięki którym doskonale dopasowuje się do koloru oraz tonacji skóry twarzy. Dodatkowo zawiera połączenie czterech olejków eterycznych – aplikacja i rozprowadzanie są bardzo łatwe i komfortowe, nawet dla niewprawnej ręki. Skóra staje się miękka i gładka w dotyku dzięki zawartości witaminy E i B5 oraz gliceryny. Efekt końcowy jest bardzo naturalny. Koloryt skóry zostaje wyrównany, niedoskonałości są zamaskowane, a twarz przygotowana do dalszego wykonywania makijażu.

Nawet jeśli lubisz mocny i wyrazisty make up, musisz pamiętać, że nie można manifestować tego kolorem całej twarzy. Warto eksperymentować z oczami i ustami, ale cera powinna wyglądać świeżo, gładko i pięknie, a taki efekt gwarantuje tylko naturalność.

Dobry podkład to taki, który stapia się ze skórą i nie tworzy na niej “maski”.

