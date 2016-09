Jak napisali organizatorzy przedsięwzięcia: „Michał Durczewski był osobą, z którą zarówno na boisku jak i w życiu po prostu chciało się przebywać. Emanował wspaniałą energią, którą nie raz potrafił poderwać do boju całą drużynę. Niestety odszedł od nas półtora roku temu, w wyniku choroby nowotworowej.

Rodzina, przyjaciele, znajomi…… wszyscy wspominamy go serdecznymi myślami i ciepłymi słowami. Klub, w którym grał Michał – ULKS Ogień Żmigród – postanowił sportowo uczcić jego pamięć organizując I Memoriał im. Michała Durczewskiego – Wielkiego Małego Siatkarza. Będzie to okazja do rywalizacji pomiędzy zespołami z III ligowych parkietów ale jednocześnie czas na wspólne spotkanie przyjaciół i znajomych Michała z siatkarskich parkietów i boisk plażowych”.

Memoriał im. Michała Durczewskiego zaplanowano na 24 września. Szczegóły na plakacie.