Kredyt konsolidacyjny jest połączeniem kilku zobowiązań w jedno, dogodniejsze do spłaty. Jest to perfekcyjne rozwiązanie dla osób, które borykają się z wieloma zadłużeniami i chcą zdjąć kilka z nich ze swoich barków. Polega to na złożeniu wniosku do banku o udzielenie nowego kredytu, którego wartość jest równa lub wyższa niż zaległe zobowiązania. Jest to niezwykle pomocna oraz popularna metoda spłaty pożyczek.

Kredyt konsolidacyjny pozwala na zmniejszenie rat oraz wydłużenie okresu kredytowania. Dodatkowo dzięki takiemu rozwiązaniu mamy możliwość uzyskać dodatkową gotówkę, którą również możemy skonsolidować.

Nieco więcej o konsolidacji

Niewątpliwą zaleta takiego rozwiązania jest połączenie dawnych należności w jedną, którą zdecydowanie łatwiej jest nam spłacić. Dodatkowo zmniejsza to nam ogrom miesięcznych spłat oraz umożliwia pobranie dodatkowej sumy pieniędzy na wydatki, a także wydłuża okres, w którym musimy spłacić nasze zaległości. Niestety powiązane jest to z wydłużonym okresem oczekiwania na decyzję oraz sam proces ubiegania się o kredyt.

Kredyt gotówkowy vs hipoteczny

Chcąc ubiegać się o kredyt konsolidacyjny, musimy zastanowić się co jest dla nas priorytetem oraz jaką kwotę chcemy połączyć.

Kredyt gotówkowy charakteryzuje się zdecydowanie prostszą procedurą jego otrzymywania. Oznacza to, że nie będziemy musieli przechodzić długiej drogi pełnej papierkowej roboty oraz otrzymamy szybka decyzję odnośnie przyznanego kredytu. Może to trwać nawet kilka minut – tyle ile będzie trwała nasza rozmowa telefoniczna z konsultantem. Korzystając z kredytu gotówkowego nie musimy przedstawiać żadnych poręczeń oraz ustalać zabezpieczeń – w przypadku hipotecznego, będzie to oczywiście hipoteka. W obu przypadkach możemy otrzymać dodatkową gotówkę, którą skonsolidujemy.

Jeżeli chodzi o kredyt z zabezpieczeniem – hipoteczny, oprocentowanie naszej pożyczki zdecydowanie maleje, natomiast udzielona wartość rośnie. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które chciałyby trzymać długookresową oraz wysoką kwotę kredytu. W przypadku kredytu hipotecznego, nie jest istotny sposób generowania swoich dochodów. Może to być nawet działalność gospodarcza, która w przypadku innych kredytów może zostać uznana za wątpliwą.

