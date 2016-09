Prawie wszyscy (oprócz starosty) włodarze naszego powiatu otrzymali absolutorium – rady gmin, na podstawie przedstawionego sprawozdania rachunkowego i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej zatwierdziły działalność wójtów i burmistrzów, poparły ich działania, stwierdzając, iż są one prawidłowe i przejrzyste. Dały im jednocześnie zielone światło do dalszego zarządzania gminami. Tymczasem dotarliśmy do sprawozdania RIO dotyczącego wykonania budżetów za 2015 rok. Wyniki są bardzo niepokojące. Gminy naszego powiatu, niczym na olimpiadzie, zajmują czołowe miejsca w rankingu zadłużonych jednostek samorządu terytorialnego. Jak wynika z dokumentu, każdy mieszkaniec powiatu trzebnickiego ma długi, czy o tym wie czy też nie zdaje sobie z tego sprawy…

Która gmina jest najbardziej zadłużona? Ile wynosi dług publiczny w przeliczeniu na jednego mieszkańca? Jakie mogą być tego konsekwencje?