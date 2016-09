Jeśli jesteś czekoladoholikiem to czekolada z pewnością nie jest dla ciebie luksusem, ale jest słodką koniecznością…:). Choć smak czekolady jest sam w sobie niesamowity, to fascynacja zajadaniem się tym przysmakiem, trwająca od czasu jego odkrycia ponad 2000 lat temu, obejmuje także inne korzyści.

Czekoladki to także:

afrodyzjak,

naturalne lekarstwo na smutek,

a nawet… forma waluty (!)

Dzięki swojej bogatej historii i szczególnemu znaczeniu dla społeczeństw i zdrowia, ciężko stwierdzić, że wie się już wszystko na temat czekolady. Mimo wszystko spróbujemy w tym artykule jeszcze trochę zaspokoić ciekawość czekoladoholików poprzez interesujące fakty i ciekawostki na temat tej słodkiej rozkoszy.

Krótka historia czekolady

Nasza obsesja na punkcie czekolady faktycznie rozpoczęła się już wiele, wiele wieków temu, w czasach cywilizacji Majów w Meksyku i Ameryce Środkowej (250-900 naszej ery). Ale forma czekolady znana u Majów nie było w ogóle podobna do tego, czym możemy cieszyć się dzisiaj. Drzewa kakaowe – źródło czekolady Majowie mieli w obfitości na swoich podwórkach, a zebrane nasiona, następnie były przerabiane do uzyskania jednolitej masy. W połączeniu z wodą i chili napój ten stanowił integralną część życia Majów.

Aztekowie bardzo cenili sobie ten gorzki napój, a nawet uznali pokarmem bogów. Słowo czekolada pochodzi od słowa „xocoatl” oznaczającego gorzki napój. Podczas gdy Majowie mogli cieszyć się swobodnie piciem tego drinka, u Azteków czekolada była zarezerwowana dla rodziny królewskiej, księży i innych członków najwyższej klasy społecznej. Czekolada była tak ważną częścią społeczeństwa, że u Azteków ziarna kakaowca stały się formą waluty.

Podróż do Europy

Gdy Hiszpanie pod wodzą Hernando Corteza podbili ziemie Meksyku w 1521 roku, szybko poznali się na smaku czekolady i zaczęli ją wysyłać do domu. Hiszpańskie czekoladki zostały wzbogacone o cynamon, cukier i inne przyprawy, ale z powodu bardzo drogiego importu, trzymano ten napój czekoladowy w tajemnicy i cieszyć się nim mogli wyłącznie przedstawiciele hiszpańskiej szlachty przez prawie 300 lat. Dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku, kiedy handel morski się rozwinął i czekolada zaczęła być produkowana masowo, większość klasy średniej mogła sobie pozwolić na czekoladę. Pod koniec XVII wieku, kawiarnie i pijalnie czekolady stały się naprawdę popularne.

W końcu i do naszego kraju zawitał ten smakołyk – czekolada do picia, pralinki, czekoladki podbiły serca Polaków i tak zostało do dziś. Każdy z nas ma swoją ulubioną formę i odmianę czekolady, a Ty co lubisz najbardziej?

