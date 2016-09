Balkony są dziś w cenie, więc niemal każdy deweloper stara się takie dodać do swoich mieszkań. To znacząco zwiększa prestiż inwestycji.

Jednocześnie balkon nie wpływa bezpośrednio na cenę mieszkania – powierzchnia balkonu nie wlicza się do powierzchni użytkowej mieszkania, więc kupujący nie musi do niego dodatkowo dopłacać. Dlatego warto rozejrzeć się właśnie za mieszkaniami, które taki darmowy dodatek posiadają, nawet jeżeli sam balkon jest kameralnych rozmiarów.

Balkon – na co zwrócić uwagę

Najważniejszą kwestią przy wyborze balkonu jest jego ekspozycja. Najlepszą, tak dla balkonu jak i dla całego mieszkania, jest południowo – zachodnia, ponieważ zapewnia maksimum słońca przez cały dzień. Poza tym, promienie słoneczne wpadające do mieszkania w ten sposób są przyjemne i nie będą razić domowników w oczy. Dla roślin oznacza to zaś duży dostęp do światła. Jednak również ekspozycja wschodnia i zachodnia mają swoje plusy – w pierwszym wypadku światło słoneczne będzie docierać tutaj rano, do południa, w drugim – popołudniu.

Wybierając mieszkanie z balkonem zwróć też uwagę na najbliższe otoczenie – inne wysokie budynki mogą zabierać Ci słońce, przy ruchliwej ulicy będzie zaś zbyt głośno, by korzystać z balkonu. Jeżeli najbliższe otoczenie nie jest jeszcze zagospodarowane, dowiedz się, czy w przyszłości nie mają się pojawić tam obiekty przeszkadzające w korzystaniu z balkonu.

Jak zaprojektować balkon

Gdy już wybierzesz nowe mieszkania z balkonem, czas na przyjemną część – planowanie. I chociaż pewnie najchętniej już kupiłbyś meble balkonowe i posadził rośliny, warto jeszcze się wstrzymać. Przede wszystkim, zastanów się,

na czym najbardziej Ci zależy?

Czy chcesz mieć miejsce do odpoczynku i wystarczająco dużo wolnej przestrzeni, by postawić leżak, a może chcesz zamienić balkon w przydomowy ogródek warzywny? Balkon może z powodzeniem stać się też miejscem wspólnie spędzanych posiłków, a jeżeli jest naprawdę niewielki – posłuży chociaż do wypicia porannej kawy.

Zanim stworzysz plan,

przez kilka dni poobserwuj

swój balkon

Dzięki temu dowiesz się, o której godzinie możesz spodziewać się słońca, w którym miejscu. To bardzo ważna informacja, jeśli planujesz posadzić jakieś rośliny. Jeżeli nie lubisz „grzebać w ziemi”, ale chcesz mieć zielono, postaw na iglaki, które ozdobią Twój balkon przez cały rok. Jeżeli jesteś amatorem ogrodnictwa nawet na niewielkiej przestrzeni możesz stworzyć ogródek warzywny, ale pamiętaj, żeby nie jeść swoich plonów, jeżeli mieszkasz przy bardzo ruchliwej ulicy.

Na koniec pamiętaj, że balkon to dodatek do mieszkania, z którego będziesz korzystać tylko przez kilka miesięcy w roku.

