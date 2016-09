Hurtownicy żywności posiadają licencję na dostarczanie produktów spożywczych. Docierają zarówno do detalistów, jak i do dużych klientów instytucjonalnych. Szanująca się hurtownia żywności dostarcza gamę różnego rodzaju produktów spożywczych – w zależności od lokalizacji i zapotrzebowania.

Hurtownie żywności zaopatrują sklepy spożywcze przede wszystkim w produkty, takie jak:

mrożonki,

ryby i owoce morza,

świeże owoce i warzywa,

mięso i produkty mięsne,

produkty mleczne (np. masło, sery, śmietana i lody)

słodycze,

napoje (soki, kawa, herbata).

Najczęściej żywność ta jest kupowana od producenta i sprzedawana detalistom bez jakiejkolwiek dalszej obróbki. Czasami jednak kompleksowa i solidna hurtownia żywności dba też o podstawowe procesy krojenia, obierania i pakowania. Niektórzy z dystrybutorów hurtowych, jak np. Sobik oprócz tego specjalizują się w produkcji wybranych produktów spożywczych. Praca w takiej hurtowni to jednak przede wszystkimi obowiązki wykonywane w magazynie lub w biurze firmy, ponieważ przedsiębiorstwa te nie mają potrzeby obsługi klientów indywidualnych, jak również nie ma potrzeby dbania o ekspozycję żywności. Hurtownie spożywcze opierają się przede wszystkim o umiejętności handlowców, którzy są zaangażowani głównie w kupno i sprzedaż artykułów spożywczych i produktów spożywczych. Mogą być też hurtownie specjalistyczne, które skupiają się na hurtowej dystrybucji ściśle określonych artykułów spożywczych, np. – tylko mrożonek, tylko produktów drobiowych, czy też tylko produktów mlecznych. Istnieją również różne rodzaje hurtowni, które nazywamy systemami dystrybutorów specjalizujących się w wybranych produktach spożywczych, takich jak kawa, herbata czy przyprawy. Pozostałe rodzaje hurtowników to pośrednicy, którzy działają jedynie jako przedstawiciele, otrzymując prowizję. Nie będą fizycznie obsługiwać produktów. Oprócz tych rodzajów hurtowni, są też same magazyny, które to zainteresowany sprzedawca może odwiedzić i tamże kupić produkty w dużych ilościach i w cenach hurtowych.

Dlaczego hurtownia żywności ma tak wielkie znaczenie?

Żywność to element nietrwały, należy obchodzić się z nią ostrożnie i dystrybutorzy żywności muszą zapewnić stały i szybki transport zamówień. Wymogi infrastruktury w odniesieniu do magazynu w handlu hurtowym i dystrybucji żywności są uzależnione od rodzaju przechowywanych produktów. Na przykład, produkty spożywcze, takie jak konserwy rybne i lody wymagają warunków głęboko zamrażających.

Handlowcy dobrych hurtowni dbają o to, by utrzymywać bliskie relacje ze swoimi klientami. Tym bardziej, że z łatwością można zauważyć wzrost znaczenia przemysłu spożywczego – perspektywy są niezwykle obiecujące. Dopóki istnieje popyt na przetwarzane, pakowanie, sprzedawanie i spożywanie żywności – będzie istniał przemysł hurtowy, a można wysunąć śmiały wniosek, że dopóki istnieje ludzkość – będzie i popyt.

Artykuł powstał we współpracy z firmą: SOBIK.

SPONSOROWANE