Zwykle lodówkę ustawiamy tam, gdzie akurat w kuchni jest wolna przestrzeń, nierzadko nie zastanawiając się nad tym, czy tak naprawdę jest ono dobrą lokalizacją. Jeżeli urządzasz to pomieszczenie, sprawdź razem z nami, gdzie powinna znajdować się lodówka, aby można było korzystać z niej wygodnie.

Lodówka jest niezastąpionym urządzeniem w każdej kuchni – w sprzedaży można znaleźć dzisiaj wiele różnego rodzaju modeli tego AGD, dlatego też można dopasować je indywidualnie do przestrzeni i swoich potrzeb. Do wyboru są zarówno lodówki wolnostojące, jak i te do zabudowy, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem, ale trzeba pamiętać o tym, że są też często droższe i węższe, więc można pomieścić w nich mniej produktów.

Ustawienie lodówki w kuchni nie powinno być dziełem przypadku – pod uwagę należy wziąć zarówno ergonomię, jak i zalecenia producenta, ponieważ umieszczenie sprzętu w nieodpowiednim miejscu, będzie narażało je na usterki.

Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że lodówka powinna znajdować się z dala od źródeł ciepła, ponieważ w przeciwnym przypadku może być narażona na uszkodzenia.

Nie powinna wobec tego stać przy kuchence, grzejniku

czy też w miejscu, które jest mocno nasłonecznione – wtedy nawet dobra lodówka może zepsuć się znacznie szybciej. Również będzie ona pobierać wtedy więcej prądu, ponieważ nie będzie mogła utrzymać optymalnej temperatury, dlatego też warto pamiętać przy dobieraniu odpowiedniego miejsca.

Poza tym lodówka powinna być ustawiona w odległości około 10 centymetrów od ścian, w przeciwnym przypadku może nie działać efektywnie i szybciej się zepsuć. Gdy lodówka wyposażona jest w kratki wentylacyjne z przodu lub z boku, również nie powinny być one niczym zasłonięte.

Gdy z kolei chodzi o ergonomię, lodówka powinna znajdować się w miejscu, w którym jest łatwo dostępna, na przykład przy blacie, na którym przygotowuje się jedzenie. Najlepiej też wybrać wtedy odpowiednią stronę do montażu drzwi – powinny otwierać się tak, aby nie zasłaniać blatu.

