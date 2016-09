Jak i w każdym innym zawodzie, także i w straży pożarnej niezbędne są narzędzia do wykonywania pracy, czyli – sprzęt. Do tego dochodzi odpowiedni „strój roboczy” i mundur. Ale jaki konkretnie ekwipunek musi znaleźć się obowiązkowo w wyposażeniu każdej jednostki, którą ma do dyspozycji straż pożarna?

Ochrona strażaka w akcji – rzecz najważniejsza

Każdy strażak posiada indywidualny zestaw środków ochrony osobistej, które mają za zadanie osłonić go przed czynnikami działającymi w czasie akcji – płomieniami, żarem, itp. Te środki ochrony osobistej to specjalne ubranie, buty, rękawice oraz hełm osłaniający głowę. Są one określone przez odpowiednie przepisy. Dysponuje nimi zarówno PSP, jak i ochotnicza straż pożarna. Oprócz ubrania ochronnego przeznaczonego do akcji, strażacy dysponują również mundurami „codziennymi” oraz galowymi. Ich wygląd również regulują państwowe przepisy.

Podstawowym sprzętem obowiązkowym podczas pożarów jest aparat ochrony dróg oddechowych. Ważną rolę pełni pas bojowy, za który zatyka się toporek. Podręczne narzędzia – jak wkrętak, klucz oraz nóż – umieszczane są w kieszeniach ubioru. W jego górnej części umieszczona została specjalna, podłużna, do noszenia radiostacji, a w wielu przypadkach również głośnika. Takie rozwiązanie pozwala na utrzymywanie łączności bez konieczności trzymania w dłoni krótkofalówki. Na górnej części kurtki umieszczony jest także specjalny rzep do trzymania latarki.

Sprzęt używany podczas akcji gaśniczych i ratunkowych

Straż pożarna dysponuje odpowiednim sprzętem do akcji gaszenia pożarów, zwalczania zagrożeń chemicznych, udzielania pomocy w miejscach trudno dostępnych, przy wypadkach drogowych oraz na wodzie. Jak się nietrudno domyślić, do każdego z tych zagrożeń przeznaczony jest inny ekwipunek.

Do zwalczania pożarów i szkód wywołanych przez pożar służą oczywiście sikawki oraz działka pianowe, a do bezpośredniego działania na płonącym obszarze używane są takie sprzęty jak topór, „huligan” (narzędzie umożliwiające odginanie, odkręcanie, wyważanie lub burzenie), młot, bosak oraz pilarka spalinowa. Ważne są również linki ratownicze (wykonywane najczęściej z jedwabiu torlenowego), których końcówki mają zaplecione oczka z osadzonymi kauszami stalowymi. W przypadku katastrof i wypadków drogowych niezbędne są również wybijaki, rozpieracze ramieniowe, a także liny holownicze do odciągania uszkodzonych pojazdów.

Do działania na wysokościach używa się drabin – zarówno przenośnych jak i samochodowych – oraz podnośników hydraulicznych z koszem. Państwowa Straż Pożarna ma podstawowe drabiny wysuwane o długości 10 m, ale są także wozy z dłuższymi, liczącymi sobie np. 37 m. Jeśli chodzi o podnośniki, w koszach wielu modeli wmontowane jest działko wodne lub pianowe, a także lampy oświetleniowe. Poza drabinami na wozach używane są także drabinki hakowe, przystawne ciężkie i lekkie, a także słupkowe.

Likwidacje katastrof budowlanych

Katastrofy budowlane wymagają dodatkowego sprzętu, do którego zalicza się: piły do cięcia drewna, piły do cięcia stali i betonu, stemple drewniane, stemple metalowe, urządzenia hydrauliczne, kamery wziernikowe, geofony, a także specjalne samochody ratownicze – dźwigi, poduszki pneumatyczne.

Ekwipunek OSP a PSP

Czy jest różnica między wyposażeniem OSP a PSP? Owszem, jest. Ochotnicza Straż Pożarna rzadko kiedy dysponuje specjalistycznym sprzętem jak Państwowa, dlatego też w razie sytuacji nietypowych czynności, jednostki OSP polegają na czynnościach przygotowawczych obszaru działania do momentu przybycia specjalistycznego sprzętu. Oczywiście w przypadku zagrożenia życia żaden strażak nie będzie czekać biernie i nawet bez sprzętu rzuci się na ratunek.

