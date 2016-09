Czarny ląd i Orient rozpalał wyobraźnię odkrywców od początków wielkich morskich podróży. Poszukiwano surowców, odkrywano kultury. To były też przełomowe chwile dla botaniki. Badacze odkrywali tysiące odmian roślin, a także ich wpływ na zdrowie i urodę człowieka. Niektóre odkrycia na stałe zapisały się na kartach historii. Sprawdź, jakie właściwości dla skóry ma lotos, magnolia oraz strelicja królewska. Dobierz dla siebie krem z ekstraktem z kwiatów.

Afrykańska piękność

Strelicja królewska uznana jest za jeden z najbardziej egzotycznych kwiatów, które z powodzeniem kwitną również w Europie. Pochodzi z Południowej Afryki, gdzie najczęściej rośnie na brzegach rzek. Strelicja nazywana jest także „rajskim ptakiem”, a to dzięki wyjątkowemu kielichowi, który wygląda niczym tropikalna ptaszyna.

Właściwości strelicji idealnie wpasowują się w potrzeby wymagającej skóry. Ekstrakt z łodyg i kwiatów zawiera m.in. wapń i potas, a także proteiny i związki fenylowe. To właśnie te ostatnie powodują, że wyciąg ma właściwości antyutleniające, czyli neutralizuje szkodliwy wpływ na skórę wolnych rodników z zanieczyszczonego środowiska czy promieniowania UV. Ponadto udowodniono, że strelicja ma działanie nawilżające, składniki ekstraktu wpływają na opóźnianie procesu odparowywania wody. Co, naturalnie, działa również łagodząco.

Powiew orientu

Z dobroczynnych właściwości dla urody słynie także magnolia. Ten urokliwy kwiat pochodzi z Azji. W Korei Północnej jest kwiatem narodowym, symbolem nie mniej ważnym niż flaga czy hymn. Z kolei w Chinach magnolia uznawana jest za symbol szczerości i szczęścia.

Udowodniono, że ekstrakt z magnolii ma silne właściwości wygładzające, stąd jest częstym składnikiem kremów odmładzających i przeciwtrądzikowych. Wyciąg z kory pomaga uporać się z niedoskonałościami cery, a regularne stosowanie wzmacnia efekty na długo. Co więcej, magnolol i honokiol, naturalne związki magnolii, mają działanie przeciwzapalne, stąd skutecznie radzą sobie z podrażnieniami.

Święty kwiat

Lotos to kwiat mistyczny. To roślina głęboko zakorzeniona w Indiach i Wietnamie, a zwłaszcza w regionach wyznawców Buddyzmu i Hinduizmu. Kwiat ten wychwalany jest w niezliczonych poematach, hymnach i badaniach naukowych. Lotos jest jednym z najważniejszych kwiatów na liście roślin, które mają zbawienne działanie dla skóry.

To dlatego, że ekstrakt z lotosu pomaga zapewnić natychmiastowe nawilżenie skóry. Przywraca blask, wyrównuje koloryt, wygładza drobne zmarszczki. Liście lotosu zawierają m.in. peptydy, które skutecznie wzmacniają procesy odnowy skóry. Kolejny składnik- kwarcetyna – pomaga w opóźnianiu starzenia się skóry.

Naturalne Flower Collection

