W sobotę, 10 września mieszkańcy Gminy Trzebnica mogą wziąć czynny udział w światowym przedsięwzięciu, mowa tu o biciu rekordu w podciąganiu podczas World Pull up Day czyli Światowego Dnia Podciągania.

W 2015r. Polska znalazła się na 30 miejscu w rankingu światowym. W tym roku wspólnymi siłami możemy polepszyć ten wynik i znaleźć się jeszcze wyżej w klasyfikacji.

Dla wszystkich chętnych, na terenie Street Workout Parku w Trzebnicy, zostanie przygotowana stacja, na której można dołożyć swój wynik do punktacji ogólnej.

Kto może wziąć udział? Wszyscy! Mężczyźni, Kobiety oraz dzieci wystarczy przyjść i zapisać się.

Jak to zrobić? Wystarczy przyjść , zapisać się u sędziego i podciągnąć się, a to wystarczy, by oddać punkt dla swojego miasta i Polski!