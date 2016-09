Mały budżet najczęściej związany jest z małymi firmami, ale nie zawsze musi być tak, zwłaszcza jeżeli mówimy o firmach z małym budżetem na promocję. Mikrofirma ale także większe przedsiębiorstwo niekoniecznie muszą dostrzegać fakt, iż w promocji marki tkwi spory potencjał i może on sprawić, że szybciej zdobędzie się właściwych dla siebie klientów czy uda się nawiązać kontakt z nowymi partnerami. Metody promocji obecnie wdrażane są coraz częściej przez specjalistów zajmujących się marketingiem. Pozwala to rozwiązać ewentualny problem z nierozumieniem pewnych rynkowych trendów oraz specyfiki promocji, która wiąże się przede wszystkim z wypełnieniem konkretnych potrzeb rynku.

Firmy, które nie dysponują dużym budżetem na działanie reklamowe czy promocyjne mogą wybrać rozwiązania, które w ogólnym rozrachunku są tańsze niż standardowe metody promocji jak reklama outdoorowa, reklama w prasie, telewizji czy poprzez ulotki, które rzadko w ogóle są czytane, a jeszcze rzadziej powodują konwersję (czyli wykonanie czynności, która wynika z zainteresowaniem produktem/usługą – np. wykonanie telefonu do firmy

z zapytaniem lub po prostu zakup).

Dysponując stosunkowo niewielkimi pieniędzmi na każdy miesiąc promocji firmy, można jednak wybrać działania, które przyniosą konkretne efekty. Wszystkie poniżej opisane wiążą się z promocją w internecie.

Pozycjonowanie stron internetowych

Jedną z najpopularniejszych form marketingu w sieci jest pozycjonowanie stron internetowych w Google. Opiera się ono na dostosowaniu firmowej strony internetowej do standardów, które wytyczane są przez najpopularniejszą w Polsce wyszukiwarkę – właśnie Google. W ogólnym rozrachunku pozycjonowanie stron pomaga zaistnieć w wyszukiwarce

i podnieść pozycje na konkretne zapytania, które mogą wpisać potencjalni klienci wielu polskich firm. Jak wiadomo – im wyższa pozycja w wyszukiwarce, tym większa szansa na to, że zdobędzie się klienta. Rozjaśnimy poniżej, czym dokładnie są efekty po rozpoczęciu kampanii pozycjonowania stron.

Pozycjonowanie strony internetowej jest procesem czasochłonnym, dlatego nie należy spodziewać się, że wyraźne efekty z jego rozpoczęcia zobaczymy już po kilku dniach. Zmiana pozycji na czołowych lokatach trwa od kilku do kilkunastu tygodni, ale może się przedłużyć do kilkudziesięciu. Pozycjonowanie pomaga podnieść lokatę w wyszukiwarce na wskazane słowa kluczowe. W infografice pojawiły się dwa z nich:

Remonty mieszkań Trzebnica oraz firma budowlana Trzebnica

Jeżeli prowadzimy firmę budowlaną w Trzebnicy lub okolicach z pewnością będziemy chcieli aby nasi potencjalni klienci odnaleźli naszą firmę wpisujące właśnie te słowa do wyszukiwarki Google. Oczywiście im więcej wyrażeń wyświetli naszą witrynę w wynikach, tym lepiej dla nas. O wybór słów oraz całych wyrażeń kluczowych dla naszego biznesu z punktu widzenia poszukiwań usług czy produktów w Google, najlepiej zapytać się specjalistów, którzy zawodowo zajmują się pozycjonowaniem stron.

Reklama w wyszukiwarce

Kolejną wartą odnotowania metodą promocji, są płatne kampanie reklamowe w systemie reklam AdWords, udostępnionym przez Google. Tego rodzaju kampanie pozwalają szybko dotrzeć do dużych grup osób mogących być zainteresowanymi konkretnymi usługami. Podobnie jak w przypadku pozycjonowania stron internetowych, także reklamy w kampanii AdWords mogą zostać zoptymalizowane pod wybrane przez siebie wyrażenia. System naliczania płatności AdWords polega na zliczaniu klików w reklamę, które następnie mnożone są przez wygenerowaną w złotówkach wartość, która wynika między innymi

z konkurencyjności zapytania lub częstotliwości z jaką chcemy pojawiać się z naszą reklamą. Reklama AdWords jest szczególnie polecana tym firmom, które zajmują się biznesem niszowym i szybko chcą zdobyć rozpoznawalność na rynku.

Kampanie w mediach społecznościowych

Media społecznościowe (social media) to świetny sposób na zaprezentowanie oferty oraz działań swojej firmy. Prowadzenie profilu przede wszystkim na Facebooku pozwala łatwiej dotrzeć do potencjalnego klienta i dokładnie objaśnić i pokazać czym się zajmujemy oraz

w czym jesteśmy lepsi od konkurencji. W Polsce zdecydowaną przewagę na innymi social mediami ma Facebook, aczkolwiek na sile przybiera Instagram (perfekcyjny dla firm, które mają dużo do pokazania), a także Twitter, który dobrze nadaje się do relacjonowania wiadomości, przekazywania opinii czy komentowania.

Nagłówek H3: Marketing szeptany

Ten rodzaj promocji dla firm z małym budżetem to sposób na przyciągnięcie do naszej firmy przede wszystkim osoby niezdecydowane, ale poszukujące już specjalisty z naszej branży. Kampanie marketingu szeptanego opierają się na poleceniu firmy oraz jej usług czy konkretnych produktów. Dobry marketing szeptany sprawia, że potencjalny klient wyraźnie może zainteresować się marką.

Content marketing

Promocja opierająca się na content marketingu to działania, które związane są z tworzeniem bardzo atrakcyjnej zawartości znajdującej się zarówno na stronie firmowej jak i poza nią – np. w artykułach w serwisach tematycznych czy na blogach. Content marketing ma za zadanie budować markę i ukazywać ją jako naprawdę wyspecjalizowaną w tematyce, doskonale rozumiejącą trendy i rozumiejącej potrzeby klientów.

Wszystkie powyższe metody promocji to sposób na reklamowanie się w przypadku małego budżetu – z metod tych korzystać mogą różne firmy lokalne, regionalne, ale także te, które działają na terenie całego kraju.

Efektem działań, które zostały opisane powyżej jest przede wszystkim wzrost rozpoznawalności firmy oraz większa częstotliwość zapytań, która w stosunkowo krótkim czasie przynosi nowych klientów. Kampanie promocyjne najlepiej powierzyć osobom, które

z sukcesami od lat prowadzą tego rodzaju działania dla klientów z całego kraju. Jednym z takich specjalistów jest agencja LTB z Wrocławia. Kompletną ofertę agencji warto sprawdzić na ich stronie internetowej: Pozycjonowanie stron www – agencja SEO LTB. Pamiętajmy, że dobrze poprowadzona kampania promocyjna to sposób na zwiększenie swoich zysków.