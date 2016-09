Kto z nas nie lubi od czasu do czasu się rozerwać? Spontaniczne wyjścia poza własne cztery kąty do okolicznego parku, nad niedaleko położony zalew czy na sztukę do miejskiego domu kultury pozwalają się nam rozwijać oraz poszerzać horyzonty.

Podobnie jest z dalszymi podróżami, zarówno tymi zaplanowanymi z dużym wyprzedzeniem, jak i tymi niespodziewanym. Dziś serwis Mapy.com.pl zebrał dla was 3 powody, dla których warto podróżować.

1. Poprawisz sobie humor

Chwilowe lub dłuższe oderwanie się od rzeczywistości i codziennych obowiązków naprawdę korzystnie wpływa na nasz umysł i ciało. Dlatego nie miej skrupułów, by zapomnieć o swojej pracy i domowych czynnościach, które musisz wykonywać każdego dnia. Taki relaks pozwoli Ci naładować akumulatory na nowo, sprawi, że odnajdziesz w sobie motywację do dalszego działania, a przede wszystkim poprawisz sobie humor! Już nawet weekendowy, krótki wypad w pobliskie góry czy nocleg nad jeziorem pozwoli Ci odetchnąć i poczuć pełen luz. Docenisz to nie tylko ty, ale także twój szef,który będzie cieszył się z wypoczętego, bardziej wydajnego oraz pełnego nowych pomysłów pracownika.

2. Poznasz nowe…

… miejsca, tradycje, smaki! Nawet nie oddalając się zbytnio od miejsca zamieszkania możesz poznać ciekawe, lokalne kultury, sporo różniące się od tej, w której zostałeś wychowany. Rozmowa z mieszkańcami innych regionów Polski może być naprawdę inspirująca i pouczająca. Dzięki wycieczkom po naszym kraju i nie tylko, poznasz nowe tradycje kulturowe oraz całkowicie odmienne spojrzenie na kulinaria, ale także sporo się nauczysz i poszerzysz swoje perspektywy.

3. Odkryjesz siebie

Tylko ty. Daleko od domu. W obcym kraju. Nie znając języka. Tylko wtedy dogłębnie poznasz siebie – swoje możliwości, umiejętności oraz swoją wewnętrzną siłę. Podobnie będzie w przypadku gdy zobligujesz się do kierowania większą grupą, czy to swoją rodziną, czy to przyjaciółmi. Wówczas przekonasz się jak radzisz sobie w stresujących sytuacjach i wzmocnić siłę swojego charakteru!

Oczywiście powodów, dla których warto podróżować może być o wiele więcej.

A wy? Co wymienilibyście

jako jeden z nich?

