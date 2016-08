Wraz z początkiem roku szkolnego jak bumerang wraca temat ubezpieczeń. Dzieci mają zaskakujące pomysły i duży temperament. Co roku ok. 100 tysięcy uczniów polskich szkół ulega mniejszym lub większym wypadkom. Szkoły oferują ubezpieczenia grupowe. Czy to się opłaca? Czy ubezpieczenia są obowiązkowe? Czy to rodzic ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w szkole?

Szkołom i przedszkolom zależy na tym, aby jak najwięcej rodziców wykupiło ubezpieczenie, bo, choć nie mówi się o tym głośno, placówki oświatowe zarabiają na pośrednictwie – może to być prowizja w gotówce albo darowizna od ubezpieczyciela np. sprzęt komputerowy dla szkoły. Prowizję agenta w szkole zapłacą oczywiście rodzice, a jej wartość ukryta jest w cenie polisy. Czy warto wykupić ubezpieczenie?