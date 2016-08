Kwas foliowy to witamina zaliczana do grupy B. jest to witamina B6 lub B12. Znany jest również, jako fola cyna, folan bądź też kwas pteroiloglutaminowy. Kwas ten jest jasnożółtą substancją łatwo rozpuszczalną w wodzie. Dodatkowo ulega on zniszczeniu pod wpływem wysokiej temperatury czy też nieodpowiedniego poziomu pH.

Czym jest kwas foliowy?

Kwas foliowy to witamina, która w żywności występuje pod postacią folianów. Są one bardzo wrażliwe na wysoką temperaturę, promienie słońca, czy też zbyt niski poziom pH. Foliany są niezwykle istotne, aby prawidłowo funkcjonował układ krwiotwórczy oraz nerwowy. Są również niezbędne, aby wszelkie komórki ustrojowe się rozwijały. Dzieje się tak, dlatego, że foliany przekształcają się w aminokwasy i zalecane są, aby uchronić nas przed miażdżycą naczyń krwionośnych.

Jaka jest rola kwasu foliowego?

Jak wszystkie witaminy, także kwas foliowy w naszym organizmie pełni ogromną ilość ważnych funkcji. Kwas ten jest substancją egzogenną, dlatego też musi być dostarczony z pożywieniem, ponieważ nasz organizm nie potrafi go samodzielnie wytworzyć. Bierze udział w syntezie materiału genetycznego komórek. Tym samym jest niezbędny w procesie rozmnażania się oraz wzrostu.

Warto wiedzieć, że bierze on również aktywny udział w produkowaniu hormonu szczęścia, czyli serotoniny. Ta z kolei pozytywnie wpływa na nasz mózg, układ krwionośny, a także produkuje czerwone krwinki.

Kwas foliowy ma również ważną rolę w układzie pokarmowym, ponieważ sprawia, że nasza wątroba lepiej funkcjonuje. Zmniejsza ryzyko wystąpienia raka jelita grubego, oraz szyjki macicy. Ma również działanie uspokajające, dlatego pozwala nam lepiej radzić sobie ze stresem.

Kwas foliowy znajdziemy warzywach, owocach, zbożu, rybach, produktach mlecznych a także szeregu suplementów diety, które to dostępne są na rynku. Jeżeli nasza dieta jest uboga, warto uzupełnić go korzystając z aptecznych preparatów.

Główne funkcje kwasu foliowego w organizmie

Kwas foliowy ma dla naszego organizmu ma bardzo istotne znaczenie, albowiem:

Reguluje wzrost komórek

Poprawia funkcjonowanie komórek

Zapobiega chorobom serca i usprawnia jego funkcjonowanie

Chroni przez wylewami i zakrzepami żylnymi

Zapobiega anemii

Kwas foliowy i jego znaczenie w okresie ciąży

Kwas foliowy jest niezwykle ważny dla kobiet, które planują zajść w najbliższym czasie w ciążę, bądź też już spodziewają się dziecka. W tym czasie każdego dnia kobiety powinny spożywać profilaktycznie 0,4 mg kwasu foliowego. Kwas foliowy sprawia, że dziecko chronione jest przed wadami cewy nerwowej płodu, czyli przed bezmózgowiem, rozszczepem kręgosłupa, oraz przepukliną oponowo – rdzeniową. Kwas ten pomaga także zapobiegać pojawieniu się w ciąży anemii, czyli niedokrwistości. Tego typu preparaty możemy kupić w aptece bądź za pośrednictwem Internetu.

Pomimo że kwas foliowy jest niezbędny zarówno dla kobiety spodziewającej się dziecka, jak i nienarodzonego potomka, zanim po niego sięgniemy warto skonsultować swą decyzję z lekarzem. Kwas foliowy powinien być, bowiem podawany w dawkach, których wymaga nasz organizm. Nie może być to zbyt mała ani też zbyt duża doza.

