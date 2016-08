Trzy osoby postanowiły okraść samochód z przesyłkami kurierskimi. Liczyli na to, że w paczkach będą cenne przesyłki. Rozczarowali się jednak. I to bardzo. Zamiast drogiego sprzętu ukradli… buty.

Kara za taki głupi wybryk może być jednak sroga. Nie była to zwykła kradzież, a kradzież z włamaniem, bo aby dostać się do wnętrza musieli wyłamać kłódkę. Cóż, najważniejsze, że przesyłki, na które czekali odbiorcy udało się odzyskać.