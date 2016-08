Płacenie mandatu za nieprawidłowe parkowanie raczej nie należy do przyjemnościi. Każdy kierowca zdaje sobie sprawę, że znalezienie wolnego miejsca do zaparkowania, zwłaszcza w godzinach szczytu, nie jest łatwą sprawą w mieście, ale nie zwalnia go z obowiązku stosowania się do przepisów ruchu drogowego.

Kierowca tego auta jednak chyba nie zauważył, że zatrzymał pojazd już poza miejscem do parkowania.