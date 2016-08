Burmistrz Trzebnicy cyklicznie – średnio co dwa miesiące – rzuca coraz to odważniejsze pomysły na zagospodarowanie Kociej Góry – był już: kampus, park Homo Erectusa, tematyczny plac zabaw, tyrolka, zjeżdżalnia grawitacyjna, a ostatnio nawet kolejka wąskotorowa. Wszystkie te dalekosieżne plany wymagają ogromnych nakładów finansowych, tymczasem Kociak zarasta chwastami i śmieciami. Mądre głowy z Wrocławia wymyślały koncepcje tak wspaniałe, jak mało realne. Tymczasem Kociak należy do trzebniczan, bo to Wy, mieszkańcy Trzebnicy najczęściej z niego korzystacie i to właśnie Wasze zdanie powinno być najważniejsze. Co chcielibyście widzieć na Kociej Górze? Jaki pomysł -zarówno dla trzebniczan, jak i dla turystów, byłby najlepszy? Wąskotorówka czy kampus? Wolicie poczekać na park Homo Erectusa, czy wystarczy Wam uporządkowany teren, gdzie można by rozpalić ognisko, poopalać się i puszczać latawce? Chodzicie na Kociaka? Co Wam się tam podoba a co nie? Czy to bezpieczne miejsce? Jakie są Wasze pomysły na zagospodarowanie Winnej Góry?