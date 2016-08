Nie ma chyba mężczyzny, który nie lubi dostawać prezentów i który nie wie, co sprawiłoby mu największą przyjemność. Kłopot w tym, że wcale nie tak często zdarza się, by ktoś pytał nas bezpośrednio, co chcemy otrzymać na określoną okazję. W tym kontekście niczym zaskakującym nie jest fakt, że całkiem spora liczba osób ma problem z wybraniem podarunku dla kogoś innego i że największym kłopotem jest zwykle… znalezienie dobrego pomysłu!

Szczególnie jeśli chodzi o pomysł na prezent dla faceta – wiele kobiet idzie po najmniejszej linii oporu i kupuje coś, co zawsze „trafi” w gust obdarowywanego mężczyzny. Alkohol, portfele, skórzane paski, drogie perfumy czy eleganckie koszule, to standard wykorzystywany aż nazbyt często i przy niemal przy każdej okazji. Kłopot w tym, że często taki strzał okazuje się być po prostu pudłem. Gdzie więc szukać inspiracji i na co zwrócić uwagę wybierając prezent dla chłopaka, ojca czy ukochanego?

Kreatywnie i z sercem

Przede wszystkim trzeba pamiętać o jednym: prezent to coś, co powinno być dawane z serca, a nie tylko dlatego, że nas na to stać. W związku z tym najczęściej lepszym podarunkiem będzie coś, co zostało przez nas specjalnie przygotowane na daną okazję (nawet jeśli całe przygotowanie polega na stworzeniu własnoręcznie rysowanej etykietki na butelkę dobrego alkoholu) niż coś nawet bardzo drogiego, ale od razu wskazującego, że obdarowujący spieszył się i poszedł na łatwiznę.

Warto też zawczasu zebrać nieco informacji, które pozwolą przynajmniej do pewnego stopnia zawęzić zakres potencjalnych podarków. Nie każdy mężczyzna lubi bowiem whisky (nawet tę najlepszą), nie każdy jest fanem piłki nożnej albo motoryzacji, nie każdy też przepada za prezentami typu DIY. Co jednak robić w sytuacji, kiedy kompletnie brak nam pomysłu na prezent dla faceta, a goni nas czas? Możliwości jest kilka.

Dla każdego coś miłego

Podstawowa sprawa to znajomość zainteresowań, pasji i hobby obdarowywanej osoby – tylko w oparciu o te informacje można naprawdę trafnie dobrać prezent dla faceta. Trzeba jedynie uważać, aby się nie zapędzić i nie kupić czegoś, co dana osoba już posiada. Przeważnie jednak jeśli znamy przynajmniej w ogólnym zarysie zakres zainteresowań obdarowywanego mężczyzny, to takiego błędu nie popełnimy.

Wielu facetów to gadżeciarze (choć niewielu się do tego otwarcie przyzna!), zazwyczaj więc upominki w postaci jakiegoś najnowszego krzyku mody w elektronicznym światku sprawdzają się całkiem nieźle niezależnie od okazji. Warto jednak podejść do tego typu podarunku z rozsądkiem, aby nie wydać na niego małej fortuny.

Nie do końca typowym, a jednocześnie bardzo ciekawym pomysłem na prezent jest karta podarunkowa w konkretnym sklepie lub sieci. Dzięki niej obdarowana osoba będzie mogła w ramach dostępnej kwoty wybrać sobie dokładnie to, co chce, a my w ten sposób unikamy możliwości popełnienia błędu w postaci zakupu kompletnie nietrafionego „suwenira”.

Swego rodzaju rozwinięciem powyższej idei jest wykupienie karnetu na pływalnię albo siłownię. Czai się tu jednak pewne niebezpieczeństwo: jeśli obdarowywany facet ma niekoniecznie idealną figurę (co jest całkiem prawdopodobne, niestety), to może taki podarek opacznie odebrać jako dość bezpośrednią aluzję do swego wyglądu i się obrazić, zamiast ucieszyć. Jeżeli więc nie jest to ktoś nam doskonale znany, wybierzmy dla niego coś innego.

Internet – źródło wszystkiego

Bardzo dobrą alternatywą dla standardowych upominków mogą okazać się rzeczy, które obdarowywany facet zawsze chciał mieć, ale z rozmaitych względów nigdy by ich sobie sam nie kupił (w ramach podpowiedzi dodajmy, że najczęstszą wymówką jest „bo już jestem na to za stary”). Skuteczność takiego prezentu i zadowolenie z jego otrzymania są gwarantowane, trzeba jednak wiedzieć, co dokładnie wchodzi w rachubę.

Jeśli nie wiemy, z pomocą przyjdą nam portale internetowe (warto odwiedzić serwis wyjatkowyprezent.pl) oferujące prezenty na każdą okazję. Tyle tylko, że nie chodzi o upominki typowe, bo szkolenie w walce mieczem średniowiecznym, przejażdżka Ferrari po mieście czy jazda bobslejem do standardowych raczej nie należą, prawda? Warto dodać, że wymienione wyżej atrakcje to tylko niewielki ułamek tego, co jest do wyboru.

Niezależnie od tego, na którą opcję się ostatecznie zdecydujemy, nie zapominajmy o najważniejszym: podarowany prezent ma sprawiać radość osobie obdarowanej, nie nam. Wybierajmy więc mądrze, szukajmy prezentów niesztampowych, ale przede wszystkim wkładajmy serce w przygotowanie podarunku dla osób nam najbliższych.

SPONSOROWANE