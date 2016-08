Zdarzyło się wam zapomnieć o wizycie u lekarza specjalisty, albo po prostu nie przyjść na wizytę opłaconą przez NFZ, bo wcześniej byliście u lekarza prywatnie? NFZ chce, by to się zmieniło. O planowanych wizytach będzie przypominać pacjentom… wysyłając im wiadomości SMS.

Od września dolnośląski NFZ uruchomi darmowe przypomnienia SMS dla pacjentów zarejestrowanych do czterech specjalistycznych poradni – onkologicznej, kardiologicznej, ortopedycznej oraz endokrynologicznej. Jak będzie to wyglądało w praktyce? Na 5 dni przed umówioną u lekarza wizytą pacjent otrzymuje sms-em przypomnienie o zbliżającym się terminie wizyty u specjalisty. W wiadomości znajduje się m.in. numer telefonu przychodni, w której planowana jest wizyta. Jeśli z jakichkolwiek powodów pacjent nie będzie mógł się stawić u lekarza, zostanie poproszony o odwołanie wizyty.

Dane pacjenta będą spływały do NFZ ze specjalnego systemu KOLCE (Kolejki Centralne), który jest obsługiwany przez wszystkie szpitale i poradnie. Nowa usługa sms-owa nie będzie wymagała od placówek medycznych dodatkowego nakładu pracy. Jedyne zaś co będzie musiał zrobić pacjent, to przy rejestracji do poradni podać numer swojego telefonu komórkowego.

System sms-owego przypomnienia o wizycie u specjalisty działa od 1 lipca tego roku, w ramach pilotażu, w województwie mazowieckim.