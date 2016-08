Początek września to dla wielu gospodarstw domowych okres zwiększonych wydatków związanych z wyprawką szkolną. Producenci artykułów szkolnych z radością zacierają ręce, licząc na coroczny zastrzyk gotówki, a rodzice zastanawiają się, co zrobić, by i wilk był syty i owca cała. Czy wyprawka szkolna faktycznie musi być zabójczo droga?

Ile kosztuje tornister?

Najtańszy tornister bez wyposażenia w sklepie dyskontowym z pewnością uda się kupić za kilkadziesiąt złotych. Jednak nie ma się co łudzić, dobrze będzie, jeśli posłuży on cały rok, zazwyczaj te najtańsze modele po pół roku użytkowania nadają się do wymiany. Nie ma sensu oszczędzać na jakości, kupowanie drugiego tornistra w okresie świąt Bożego Narodzenia to jak strzał w kolano. Lepiej zainwestować w jakość i kupić markowy tornister renomowanego producenta. Trzeba się w tym wypadku liczyć z koniecznością wydania nawet 400 złotych.

Zawartość tornistra

To, co znajduje się w tornistrze, w dużej mierze zależy od tego, do której klasy chodzi dziecko. Uczniowie starszych klas raczej nie korzystają z kolorowych papierów, krepiny, plasteliny i wszelkiego rodzaju materiałów plastycznych w dużych ilościach wykorzystywanych przez najmłodszych. Niezależnie od wieku, każdy uczeń potrzebuje książek, zeszytów, piórnika, długopisów, ołówków, flamastrów, temperówki, linijki, cyrkla, kredek, farb, kleju. Młodsze dzieci potrzebują większej ilości kredek, farb, papieru kolorowego i nożyczek. Trzeba się liczyć z tym, że zapasy będą topniały i wymagały uzupełnienia. Koniec sierpnia i początek września to okres wielu promocji, dobra okazja, by zrobić większe zakupy potrzebnych rzeczy.

Polowanie na okazje

Przyjęło się uważać, że wszystko czego potrzebujemy dostaniemy najtaniej w hipermarkecie lub sklepie dyskontowym. Tymczasem małe sklepy papiernicze także organizują różnego rodzaju promocje przed rozpoczęciem roku szkolnego. Oferowane tam artykuły mogą zaskoczyć nie tylko ceną, ale także jakością. Warto szukać też wielopaków, zeszyty, ołówki, kredki, klej, to artykuły, które szybko się kończą, a kupowane w ilościach hurtowych kosztują mniej. Nie zawadzi zajrzeć do internetu. Handel w sieci nie bez powodu zyskał miano taniego. Przy odrobinie wysiłku uda się zaoszczędzić nawet 20% na wydatkach związanych z posyłaniem dzieci do szkoły.

