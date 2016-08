Wyższy niż zawsze dochód widoczny na rachunku bankowym warto wykorzystać, aby pomnożyć oszczędności. Alternatywą dla konta oszczędnościowego jest lokata.

Zanim zacząłeś prowadzić własną działalność gospodarczą, mogłeś rozmyślać o tym, co zrobisz z zarobionymi pieniędzmi. Mając je w ręku, a dokładniej na rachunku bankowym, z pewnością nie zrobisz tego, co zamierzałeś. Bo wydanie pieniędzy na własne przyjemności można bez wysiłku odłożyć w czasie, gdy masz świadomość, że możesz zarobić jeszcze więcej niż dotychczas. Jak? Oszczędności możesz pomnożyć na kilka sposobów – inwestując, zakładając rachunek oszczędnościowy lub lokatę. Ostatnia propozycja jest najpewniejsza.

Pewne jak w banku

Lokata to jeden z produktów oszczędnościowych. Zakładając ją, masz pewność, że bank po upływie terminu, na który została ona podpisana, zwróci ci wpłaconą kwotę, która będzie dodatkowo powiększona o odsetki. To główny powód, dla którego klienci indywidualni i przedsiębiorcy decydują się założyć właśnie lokatę – pewny zysk gwarantuje tylko bank.

Bardzo często lokaty zestawia się z rachunkami oszczędnościowymi, aby pokazać różnicę między tymi produktami. Sprowadza się ona do wysokości oprocentowania i dostępu do zgromadzonych środków. Pod względem oprocentowania korzystniej wypadają lokaty – najczęściej są one lepiej oprocentowane niż rachunki oszczędnościowe. Jeżeli chodzi o dostęp do środków, to w przypadku rachunku bankowego klient może wykonać dowolną ilość przelewów z rachunku oszczędnościowego na oszczędnościowo-rozliczeniowy (choć część przelewów może być płatna – zależy od polityki prowadzonej przez bank). W przypadku lokaty wypłata pieniędzy jest możliwa, ale klient musi liczyć się z utratą wypracowanych dotychczas odsetek.

Lokata idealna dla firmy

Na którą lokatę powinieneś się zdecydować, chcąc pomnożyć firmowe oszczędności? Możliwości masz sporo, bo dziś lokatę możesz założyć nawet wtedy, gdy wpłacasz niewielką kwotę, np. 500 zł. Jeżeli dotychczas nie korzystałeś z oferty Idea Banku SA, to powinieneś się nią zainteresować. Dlaczego? Ponieważ atrakcyjne oprocentowanie lokat zostało przewidziane zarówno dla dotychczasowych, jak i nowych klientów. Przykładowo lokata „Przedsiębiorcza” to gwarancja wysokiego, bo 4,00%, oprocentowania w skali roku. Jako potencjalnie zainteresowany klient powinieneś wiedzieć, że na lokacie możesz zdeponować nawet 20 000 zł.

Zaproponowany produkt to nie jedyny dostępny produkt oszczędnościowy w ofercie tego banku. Aby wybrać korzystnie, powinieneś zapoznać się z warunkami, na których będziesz mógł założyć poszczególne lokaty. Tylko w ten sposób zorientujesz się, który z banków ma aktualnie najprzystępniejszą ofertę i wybierzesz korzystnie. Skoro zdecydowałeś się pomnożyć oszczędności firmy, powinieneś podpisać taką umowę, która zagwarantuje ci możliwie najwyższy zysk. Wówczas nie tylko zrealizujesz swoje plany, lecz także zbudujesz solidne zaplecze finansowe dla swojej firmy. A takie myślenie jest charakterystyczne dla najlepszych przedsiębiorców.

SPONSOROWANE