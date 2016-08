Sprawa rzekomej likwidacji weekendowych dyżurów lekarskich w ośrodku zdrowia w Zawoni wciąż spędza sen z powiek mieszkańcom gminy, choć wydawałoby się, że sprawa jest zamknięta a wszelkie wątpliwości wyjaśnione. Po piśmie mieszkańców protestujących w tej sprawie, po burzliwej sesji Rady Gminy, do RIO został skierowany anonim – tym razem doktor Wieczorek – Zdziarska ma rzekomo straszyć mieszkańców i wymuszać podpisy, a wójt Agnieszka Wersta szczuć ludzi przeciwko sobie. Tymczasem dotarliśmy do źródła całej afery – pisma skierowanego do RIO, od którego wszystko się zaczęło.

Czy oba pisma do RIO napisała ta sama osoba? Na czym zależało autorowi (bądź autorom?) Czy chodzi o dobro mieszkańców, czy o szukanie w gminie oszczędności za wszelką cenę – również kosztem zdrowia jej mieszkańców? A może po prostu chodzi o polityczne gierki? Może ktoś, posługując się tak „nośnym” tematem, jakim jest opieka zdrowotna, próbuje zbić na tym własny interes?