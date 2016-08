Czasy kiedy wszyscy mieli podobnie urządzone mieszkania minęły bezpowrotnie. Dziś większość z nas marzy o oryginalnym wystroju, który sprawi, że będziemy wyróżniać się na tle znajomych czy rodziny. Podoba Ci się prostota i minimalizm? Marzysz o przestronnym i wygodnym mieszkaniu? A może cenisz sobie funkcjonalność? Wniosek jest tylko jeden: w urządzaniu cenisz przede wszystkim nowoczesność. Chcesz, aby Twoje nowe lokum właśnie takie było? Poniżej podpowiemy Ci, jakie 5 rzeczy powinno znaleźć się w Twoim mieszkaniu, aby można było je uznać za nowoczesne.

Meble neo-retro

Wydaje Ci się, że w nowoczesnym mieszkaniu nie ma miejsca na żadne elementy retro? Nic bardziej mylnego! Nie chcesz ulegać chwilowym modom i marzy Ci się ponadczasowy wystrój? W takim razie w Twoim lokum nie może zabraknąć mebli utrzymanych w stylu neo-retro. Pierwszy raz spotykasz się z takim określeniem? Neo-retro to nic innego jak retro w nowoczesnym wydaniu – uzupełnione o awangardowe wzory. Podstawą tego typu mebli jest kolor, oparty na kontraście. Chcesz aby Twoje mieszkanie uchodziło za nowoczesne? Wybierz fuksjowe kanapy i czarno-białe szafki.

Klimatyzacja

Wyjątkowo źle znosisz upały? W Twoim mieszkaniu nie może zabraknąć klimatyzacji, która zapewni Ci komfort i przyjemne ochłodzenie nawet wtedy, gdy słupek rtęci dawno przekroczy 30 stopni C. Nie wiesz jakie urządzenie będzie nadawało się do Twojego mieszkania? Skorzystaj z usług specjalistów z firm takich jak http://klima-pol.com.pl/, którzy pomogą dobrać Ci urządzenie odpowiednie do wielkości i rozkładu Twojego mieszkania, a także podpowiedzą, jak odpowiednio o nie zadbać i korzystać, aby było w pełni bezpieczne dla Twojego zdrowia.

Sauna

Latem potrzebujemy ochłodzenia, zimą ogrzania. Nawet w najmniejszym mieszkaniu możesz zbudować niewielką łaźnię fińską, która z pewnością stanie się Twoim ulubionym miejscem w domu. Choć koszt sauny jest spory – od 7-8 tyś. zł, to warto w nią zainwestować. Oprócz właściwości zdrowotnych (poprawia krążenie, usuwa bakterie z górnych dróg oddechowych, odpręża) wpływa też na cenę Twojej nieruchomości – mieszkania z sauną sprzedają się jak świeże bułeczki.

Ogrzewanie podłogowe

Twoja babcia zawsze mówiła, że najczęściej marzniemy od stóp? Miała rację, ale współcześnie można temu zaradzić decydując się na zamontowanie w swoim mieszkaniu ogrzewania podłogowego. Zdaniem specjalistów tego typ ogrzewania jest zdecydowanie bardziej wydajny, dlatego warto w niego zainwestować, bo o 30% dłużej utrzymuje ciepło niż centralne ogrzewanie. Dzięki temu po półrocznym rozliczeniu możesz spodziewać się dużo niższego rachunku.

Dodatki

Nowoczesne meble i urządzenia zdecydowanie różnią się od tych sprzed lat. Są mniejsze, prostsze, ale przede wszystkim bardziej funkcjonalne – mają wiele szuflad czy półek, dzięki czemu bez problemu zmieścisz się z ubraniami czy jedzeniem. Aby w Twoim domu nie dominowała szarość i prostota warto postawić na dodatki. Najlepiej w wyraźnych, rzucających się w oczy kolorach. Już nawet detale – czerwone lampki, pomarańczowe wazony czy błękitne ramki do obrazów sprawią, że Twoje mieszkanie stanie się bardziej przytulne i zdecydowanie lepiej oddające cechy Twojej osobowości.

