Jak podaje Piotr Dwojak z trzebnickiej policji, jutro (5 lipca) w godzinach 6 – 22 na drogach naszego powiatu przeprowadzona zostanie policyjna akcja pod kryptonimem „Prędkość”. Funkcjonariusze Ogniwa Ruchu Drogowego podczas prowadzonych działań będą sprawdzać m.in., czy kierujący pojazdami stosują się do ograniczeń prędkości i podróżują po drogach zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Przypomnijmy, że w przepisach istnieją przesłanki administracyjnego zatrzymania prawa jazdy, tj. w przypadku m.in. rażącego przekroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym powyżej 50 km/h. W praktyce, ujawnienie takiego czynu skutkuje zatrzymaniem dokumentu z uprawnieniami do kierowania w trakcie prowadzonej kontroli drogowej i przesłaniem go do właściwego starosty, który formalnie zatrzyma prawo jazdy za pierwszym razem na 3 miesiące.

Głównym celem prowadzonych przez funkcjonariuszy działań jest zapobieganie wypadkom drogowym poprzez egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i innych przepisów ruchu drogowego. Akcja ma także za zadanie wyrobienie wśród ujawnionych sprawców wykroczeń przeświadczenia, że jazda z nadmierną prędkością jest niebezpieczna nie tylko dla nich samych, ale również dla innych uczestników ruchu. W takich sytuacjach kara za wykroczenie jest nieuchronna. Oprócz kontroli prędkości, podczas działań policjanci zwracają szczególną uwagę na: – stan trzeźwości kierujących, – stosowanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń do bezpiecznego przewożenia dzieci, – stan techniczny pojazdów, – przestrzeganie przez kierujących innych przepisów ruchu drogowego. W trakcie działań funkcjonariusze wykorzystują sprzęt pomiarowy m.in. wideorejestratory, radarowe mierniki prędkości i urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w organizmie. W niektórych miejscach kierujący mogą spodziewać się kontroli ustawionych kaskadowo, z wykorzystaniem policyjnych radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych. Policjanci szczególną uwagą obejmą miejsca, gdzie występuje najwięcej zagrożeń.