Nieoczekiwana zmiana kierowniczki

Oborniczanin (imię i nazwisko do wiadomości redakcji) zwrócił się do nas z prośbą o wyjaśnienie sytuacji, jaka kilka tygodniu temu wydarzyła się w obornickim Zakładzie Gospodarki Komunalnej: – Wiem, że zwolniono dotychczasową kierowniczkę ZGK, która odpowiedzialna była za sieć wodociągową. Z moich informacji wynika, że Anita Wudarczyk, która do tej pory pełniła funkcję kierownika, zwolniona została praktycznie z dnia na dzień. Kobieta ta miała odpowiednie kierunkowe wykształcenie wyższe. Na jej miejsce zatrudniono z powrotem Ewę Pasek, którą zwolnił poprzedni prezes ZGK, ponieważ nie miała wykształcenia wyższego i odpowiednich kwalifikacji. Teraz jednak, Radosław Kowalik zatrudnił Ewę Pasek, która obecnie jest radną powiatową, ponieważ weszła w skład rady po rezygnacji Henryka Cymermana, który objął funkcję wiceburmistrza – powiedział nasz rozmówca.

Również użytkownik portalu Oborniki Śląskie w komentarzu pod tekstem „Kto musi znać się na sporcie” napisał: „W Obornikach Śląskich PO przyjmuje kierowniczkę na wodociągach bez wykształcenia i konkursu to jest ok?”.